واژه پیشنهادی فرهنگستان برای «تست گریم»

به گزارش تابناک، گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت روز ملی سینما در فرسته‌ای آورده است: «امروز روز ملی سینما و زادروز یکی از چهره‌پردازان بزرگ سینما و تلویزیون، استاد جلال‌الدین معیریان است. از این‌رو، به چند واژهٔ فارسی در زمینهٔ چهره‌پردازی می‌پردازیم.

در گذشته، واژهٔ فرانسوی grimage به‌صورت «گریم» (از ریشه‌ای به‌معنی «نقاب زدن»، «تغییر چهره») در فارسی رایج بود؛ اما اگر به عنوان‌بندی برنامه‌ها و فیلم‌ها توجه کرده باشید، دیده‌اید که سال‌هاست اصطلاح فارسی «چهره‌پردازی» (make-up, grimage) هم برای آن به‌کار می‌رود و فردی که متخصص این کار است، «گریمور»، «چهره‌پرداز» (make-up artist) نامیده می‌شود. در مرحلهٔ پیش‌تولید فیلم‌های سینمایی یا مجموعه‌ها، چهره‌پردازی بازیگران اصلی به‌صورت آزمایشی انجام می‌شود. این کار را در فارسی «تست گریم» می‌نامیدند که ترکیبی از دو واژهٔ انگلیسی و فرانسوی است. برابرنهاد فارسی «چهرآزمون» (make-up test)، که صورت مقلوب و کوتاه‌شدهٔ ترکیب «آزمون چهره‌پردازسرنوشت ی» است.»