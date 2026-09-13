به گزارش تابناک؛ تخم‌مرغ یکی از مواد غذایی مغذی و پرمصرف در وعده صبحانه است، اما روش پخت تخم‌مرغ می‌تواند روی میزان چربی دریافتی و ترکیب نهایی غذا اثر بگذارد. از آب‌پز و نیمرو گرفته تا تخم‌مرغ هم‌زده و املت، هر روش مزایا و نکات خاص خود را دارد. در ادامه با سالم‌ترین روش‌های پخت تخم‌مرغ آشنا می‌شویم.

۱. تخم‌مرغ آب‌پز؛ ساده و کم‌چرب

آب‌پز کردن یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای آماده کردن تخم‌مرغ است. در این روش، بدون نیاز به روغن یا کره می‌توان تخم‌مرغ را پخت و به همین دلیل برای افرادی که می‌خواهند میزان چربی افزوده غذا را کاهش دهند، گزینه مناسبی است.

تخم‌مرغ آب‌پز را می‌توان در کنار نان سبوس‌دار، سبزیجات، گوجه‌فرنگی و خیار مصرف کرد تا یک وعده غذایی کامل‌تر داشته باشیم.

۲. تخم‌مرغ نیم‌بند یا عسلی

در این روش سفیده پخته می‌شود، اما زرده هنوز حالت نرم و روان دارد. با این حال، برای ایمنی غذایی، به‌خصوص برای کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی، بهتر است تخم‌مرغ کاملاً پخته شود.

۳. تخم‌مرغ هم‌زده

تخم‌مرغ هم‌زده یکی از روش‌های سریع و محبوب پخت تخم‌مرغ است. مزیت این روش آن است که معمولاً کل تخم‌مرغ مصرف می‌شود و پروتئین موجود در سفیده و زرده را در اختیار بدن قرار می‌دهد.

برای سالم‌تر شدن این غذا می‌توان به جای مقدار زیادی کره، از مقدار کمی روغن استفاده کرد یا آن را در تابه نچسب با چربی بسیار کم پخت.

۴. تخم‌مرغ آب‌پز بدون پوست یا پوچ

در روش پوچ کردن، تخم‌مرغ بدون پوسته در آب داغ پخته می‌شود. این روش نیز به روغن احتیاج ندارد و می‌تواند انتخاب مناسبی برای یک صبحانه سبک باشد.

تخم‌مرغ پوچ را می‌توان همراه با سبزیجات، نان سبوس‌دار و مقدار کمی پنیر سرو کرد.

۵. املت با سبزیجات

اگر به دنبال یک وعده سیرکننده‌تر هستید، ترکیب تخم‌مرغ با سبزیجات انتخاب خوبی است. گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای، قارچ، اسفناج و سبزی‌های معطر می‌توانند به املت اضافه شوند.

البته میزان روغن و نمک مصرفی اهمیت دارد؛ یک املت سرشار از روغن و نمک لزوماً انتخاب سالمی محسوب نمی‌شود.

۶. نیمرو؛ سالم‌تر با روغن کمتر

نیمرو می‌تواند بخشی از یک رژیم غذایی متعادل باشد، اما مقدار روغن یا کره مورد استفاده اهمیت زیادی دارد. استفاده از تابه نچسب و مقدار کمی روغن می‌تواند میزان چربی افزوده را کاهش دهد.

اگر هدف شما پخت سالم‌تر است، بهتر است از سرخ کردن طولانی‌مدت در مقدار زیاد روغن خودداری کنید.

برای پخت سالم تخم‌مرغ به این نکات توجه کنید

چربی اضافه را کنترل کنید: سالم بودن تخم‌مرغ به‌تنهایی به این معنی نیست که هر غذایی بر پایه تخم‌مرغ سالم است؛ مقدار کره، روغن، پنیر پرچرب و مواد همراه نیز اهمیت دارد.

تخم‌مرغ را بیش از حد نسوزانید: حرارت شدید و طولانی می‌تواند کیفیت ظاهری و طعم غذا را کاهش دهد.

سبزیجات اضافه کنید: ترکیب تخم‌مرغ با سبزیجات، فیبر و ریزمغذی‌های بیشتری به وعده غذایی اضافه می‌کند.

نمک را محدود کنید: برای طعم دادن می‌توان از فلفل، سبزی‌های معطر، زردچوبه و ادویه‌های مناسب استفاده کرد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، آب‌پز و پوچ کردن تخم‌مرغ از روش‌هایی هستند که بدون افزودن روغن انجام می‌شوند. تخم‌مرغ هم‌زده و املت نیز در صورتی که با روغن کم و مواد غذایی مناسب تهیه شوند، می‌توانند در یک الگوی غذایی متعادل قرار بگیرند؛ بنابراین هنگام انتخاب سالم‌ترین روش، فقط خود تخم‌مرغ را در نظر نگیرید؛ مقدار روغن، نمک و مواد همراه نیز اهمیت زیادی دارند.