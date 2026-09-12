به گزارش تابناک؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی، درباره نحوه پاسخ به سازمان انرژی اتمی که پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داده، گفت: سابقه بدعهدی آژانس مانند انتقال اطلاعات محرمانه ما به نیرو‌های متخاصم و عملیات جنگی علیه نیروگاه‌های ما کاملا ثابت می‌کند که آزانس قابل اعتماد نیست.

وی افزود: بنابراین با اقدام اخیر، به نظرم لازم است فورا از ان‌پی‌تی خارج شویم و در همین زمینه طرح سه فوریتی را آماده کرده‌ایم که جمعی از نمایندگان مجلس آن را امضا کردند و با نظر هیات رئیسه برای رای‌گیری به صحن خواهد آمد.

وی گفت: بهتر است هر چه زودتر آزمایش‌های لازم را برای سلاح هسته‌ای انجام دهیم، چراکه امروز نیاز کشور به قدرت بازدارندگی اتمی است. علاوه بر آن امروزه داشتن سلاح اتمی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: برای همین مدتی پیش طرح خروج از آن پی تی را بارگذاری کردیم و نمایندگان هم امضا کردند و آماده طرح در صحن علنی است که با نظر هیات رئیسه این اتفاق رخ می‌دهد.

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