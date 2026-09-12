وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور «پیش از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور، در هیچ نشست گروهی که ایران در آن حضور داشته باشد، شرکت نخواهد کرد».

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور «پیش از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور، در هیچ نشست گروهی که ایران در آن حضور داشته باشد، شرکت نخواهد کرد».

این وزارتخانه همچنین به حملات علیه بحرین و هدف قرار گرفتن خط لوله شرق-غرب عربستان در امروز اشاره کرد و یادآور شد که گفت‌وگو «نمی‌تواند واقعیت‌ها را نادیده بگیرد».

این وزارتخانه افزود که هرگونه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز «باید حق عبور ترانزیتی برای همه کشتی‌ها را بدون تبعیض، عوارض یا مجوز تضمین کند».

پیش‌تر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گفته بود که مقامات ایرانی و عرب خلیج فارس روز دوشنبه در مسقط، پایتخت عمان، دیدار خواهند کرد تا توافقنامه‌ای برای ایجاد یک مسیر کشتیرانی ایران-عمان از طریق این آبراه حیاتی امضا کنند.

منبع: الجزیره