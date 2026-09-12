En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بحرین در نشست اعراب با ایران درباره هرمز شرکت نمی‌کند

وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور «پیش از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور، در هیچ نشست گروهی که ایران در آن حضور داشته باشد، شرکت نخواهد کرد».
کد خبر: ۱۳۹۴۰۵۴
| |
1150 بازدید
پرچم بحرین

 

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور «پیش از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور، در هیچ نشست گروهی که ایران در آن حضور داشته باشد، شرکت نخواهد کرد».

این وزارتخانه همچنین به حملات علیه بحرین و هدف قرار گرفتن خط لوله شرق-غرب عربستان در امروز اشاره کرد و یادآور شد که گفت‌وگو «نمی‌تواند واقعیت‌ها را نادیده بگیرد».

این وزارتخانه افزود که هرگونه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز «باید حق عبور ترانزیتی برای همه کشتی‌ها را بدون تبعیض، عوارض یا مجوز تضمین کند».

پیش‌تر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، گفته بود که مقامات ایرانی و عرب خلیج فارس روز دوشنبه در مسقط، پایتخت عمان، دیدار خواهند کرد تا توافقنامه‌ای برای ایجاد یک مسیر کشتیرانی ایران-عمان از طریق این آبراه حیاتی امضا کنند.

منبع: الجزیره

اشتراک گذاری
برچسب ها
بحرین روابط دیپلماتیک ایران تنگه هرمز
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
قورباغه‌ای که هیچ‌وقت پیر نشد؛ همه چیز درباره فولکس قورباغه‌ای
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسرائیل دنبال برقراری روابط با سودان و بحرین
احیای روابط ایران و تاجیکستان پس از چهار سال/ روابط دو کشور چگونه تیره و احیا شد؟
دعوت رسمی بحرین از وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی
حکومت منتخب مصر، چاره ای جز رابطه با ایران ندارد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
تصاویر تازه از انفجار مهیب تپه علی الطاهر
ترامپ: شاید مجبور شویم این نقطه ایران را بمباران کنیم!
7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
تماس موساد با خانه جانشین اطلاعات سپاه قبل از ترور
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
عکس: دیدار خاتمی و برادر رهبر شهید انقلاب در یک مراسم
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۰۰ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۰ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۰ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qek
tabnak.ir/005qek