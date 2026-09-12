تحریم به مقالات ایرانی هم رسید
به گزارش تابناک؛ دکتر شاهین آخوندزاده در پستی با اشاره به محدودیت ایجادشده برای کاربران ایرانی در یکی از سامانههای انتشار مقالات علمی، نسبت به تأثیر تحریمهای آمریکا بر فرایند ارتباطات علمی اعتراض کرد.
وی نوشت: «این دیگر تحریم علمی نیست؛ جنگ علمی است.»
آخوندزاده افزود: «برای مجله نوروسایکوبایولوژی مقالهای آماده ارسال کردم. به محض آغاز ارسال مقاله، با این صفحه مواجه شدم که ایرانیها و چند کشور دیگر به دلیل تحریم حتی نمیتوانند از این داشبورد، به این مجله مقاله ارسال کنند.»
در تصویر منتشرشده از سوی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، پیام شرکت Salesforce اعلام کرده است که این شرکت برای رعایت قوانین و مقررات کنترل صادرات و تحریمهای اقتصادی آمریکا، دسترسی کاربران از ایران و چند منطقه و کشور دیگر را به برخی خدمات خود پشتیبانی نمیکند.
وی با انتقاد از این محدودیتها نوشت: «این هم دنیای آزاد علمی آمریکا و جدایی علم از سیاست!»
منبع: ایسنا