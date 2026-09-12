رگبار و وزش باد شدید در تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران از وقوع رگبار و وزش باد شدید در نقاط مختلف استان خبر داد. طبق اعلام این مرکز، ناپایداری‌های جوی تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و از سه‌شنبه (۲۴ شهریور)، روند افزایش نسبی دما در پایتخت آغاز می‌شود.

به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا روز دوشنبه (۲۱ تا ۲۳ شهریور) در نیمه شمالی و غربی استان به‌ویژه ارتفاعات به تناوب افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ و در مناطق جنوبی و غربی در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.

طی روز‌های سه شنبه تا پنجشنبه (۲۴ تا ۲۶ شهریور) از میزان ناپایداری‌ها کاسته و افزایش نسبی دمای هوا پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۲ شهریور) کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۲۳ شهریور) صاف در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: ایسنا