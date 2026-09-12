En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

رگبار و وزش باد شدید در تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران از وقوع رگبار و وزش باد شدید در نقاط مختلف استان خبر داد. طبق اعلام این مرکز، ناپایداری‌های جوی تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و از سه‌شنبه (۲۴ شهریور)، روند افزایش نسبی دما در پایتخت آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۳۹
| |
1072 بازدید
رگبار

به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا روز دوشنبه (۲۱ تا ۲۳ شهریور) در نیمه شمالی و غربی استان به‌ویژه ارتفاعات به تناوب افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ و در مناطق جنوبی و غربی در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.

طی روز‌های سه شنبه تا پنجشنبه (۲۴ تا ۲۶ شهریور) از میزان ناپایداری‌ها کاسته و افزایش نسبی دمای هوا پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۲ شهریور) کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۲۳ شهریور) صاف در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
رگبار وزش باد تهران
از مش‌حسن تا حاج کاظم؛ بازیگرانی که نقش‌هایشان از سینما جلو زدند/ مروری بر ماندگارترین نقش‌های سینمای ایران
عکس: تبریک خیابانی برای شغل جدید همسر!
قورباغه‌ای که هیچ‌وقت پیر نشد؛ همه چیز درباره فولکس قورباغه‌ای
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: تصاویر فوق العاده از صاعقه در تهران و رشت
هشدار بارش باران در تهران
تهران بارانی و بادخیز می‌شود
هشدار بارش‌های سیل آسا در دو روز آینده
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!
تصاویر تازه از انفجار مهیب تپه علی الطاهر
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
ترامپ: شاید مجبور شویم این نقطه ایران را بمباران کنیم!
7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
تماس موساد با خانه جانشین اطلاعات سپاه قبل از ترور
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۴ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۱۰۱ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۰۰ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۰ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۰ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qeV
tabnak.ir/005qeV