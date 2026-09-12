اتهام زنی به مقاومت اسلامی عراق در خصوص حمله به تاسیسات حیاتی عربستان بی ارتباط با موعد خلع سلاح مقاومت در عراق نیست.

به گزارش تابناک، متعاقب حمله به خط لوله نفت شرق-غرب عربستان، مقاومت اسلامی عراق ضمن تبریک پیروزی‌های یمن، اتهام حمله به این تأسیسات حیاتی عربستان را به‌طور صریح رد کرده و آن را «افتخاری که مدعی آن نیستیم» خوانده است.

در مقابل، مقامات سعودی مدعی شده‌اند که پهپاد‌های این حمله از خاک عراق به پرواز درآمده و خط لوله نفت شرق-غرب این کشور را هدف قرار داده‌اند.

نکته قابل توجه آن است که دولت عراق نیز به سرعت ادعای عربستان را پذیرفته و فرمانده عملیات استان میسان را برکنار کرده است، در حالی که مقاومت اسلامی عراق این «شتاب‌زدگی» دولت را بدون ارائه شواهد معتبر، مورد انتقاد قرار داده است.

با این وجود مقاومت اسلامی در عراق امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که پیروزی‌های میدانی مستمر مردم مقاوم یمن در برابر نیرو‌های عربستانی و مزدوران آنها را تبریک می‌گوییم، تأکید می‌کنیم که اتهام مطرح شده علیه مقاومت عراق درباره هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی عربستان در روز جمعه گذشته، (افتخاری است که ما مدعی آن نیستیم)؛ در عین حال، از شتاب‌زدگی دولت عراق در پذیرش این ادعا‌ها بدون استناد به شواهد معتبر یا انجام تحقیقات ملموس ابراز تعجب می‌کنیم.

مقاومت اسلامی در عراق اعلام کرد: تکرار سیاست اتهام‌زنی و منحرف کردن افکار عمومی، چیزی جز تلاشی ناکام برای پوشاندن شکست‌های پی‌درپی نیرو‌های سعودی و ابزارهایش به دست فرزندان یمن با غیرت نیست.

در بیانیه مقاومت اسلامی در عراق آمده است: ما ضمن تجدید تأکید بر موضع ثابت مقاومت عراق در حمایت از مردم مظلوم و محاصره‌شده یمن که بیش از یک دهه تحت محاصره رژیم عربستان قرار دارند، درباره گرفتار شدن در دام طرح‌های خبیثانه صهیونیستی ـ آمریکایی که در تلاش برای کشاندن عراق به بحران‌هایی هستند که تنها به سود دشمنان این کشور است، هشدار می‌دهیم.

مقاومت اسلامی در عراق اعلام کرد: در پایان، آمادگی خود را برای مشارکت در هرگونه کمیته حقیقت یاب دولتی با هدف کشف حقیقت به جای پیروی و دنباله روی از روایت‌های مشکوک اعلام می‌کنیم.

چرا عربستان این حملات را به حشدالشعبی عراق نسبت می‌دهد؟

مقاومت عراق هدف اصلی این اتهام‌زنی را «انحراف افکار عمومی» و «سرپوش گذاشتن بر شکست‌های پی‌درپی نیرو‌های سعودی در برابر یمن» می‌داند.

با این تفسیر، طرح اتهام علیه حشدالشعبی می‌تواند توجهات را از ناکامی‌های ریاض در جنگ یمن منحرف کند.

به اعتقاد ناظران، عربستان با این ادعا هم به دنبال «خالی کردن کینه» ناشی از مسائل دیگر است و هم می‌خواهد «بهانه‌ای برای حمله یا فشار به حشدالشعبی» بسازد.

حشدالشعبی به عنوان یک نیروی رسمی در ساختار امنیتی عراق، هدفی استراتژیک برای ریاض محسوب می‌شود.

عربستان پیش‌تر نیز حشدالشعبی و گروه‌های همسو با ایران را به حملات مشابه متهم کرده بود.

طرح چنین اتهامی می‌تواند مقدمه‌ای برای عملیات تلافی‌جویانه یا افزایش فشار سیاسی بر بغداد باشد.

اتهام زنی سعودی را نمی‌توان با موضوع خلع سلاح مقاومت عراق بی ارتباط دانست. این موضوع به‌طور مستقیم با موعد ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ و پرونده خلع سلاح حشدالشعبی مرتبط است.

حمله اخیر به تأسیسات عربستان و اتهام‌زنی علیه حشدالشعبی، در بستر فشار‌های سیاسی و امنیتی مربوط به این ضرب‌الاجل قابل تحلیل است.

موعد ۳۰ سپتامبر و پرونده خلع سلاح

دولت عراق پیش‌تر ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) را به‌عنوان آخرین مهلت برای ساماندهی سلاح‌های خارج از چارچوب دولت تعیین کرده بود؛ موعدی که همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق است.

هدف اعلامی این طرح، انحصار سلاح در دست نهاد‌های رسمی و ادغام گروه‌های مسلح در ساختار امنیتی عراق بود.

حمله به خط لوله نفت شرق-غرب عربستان در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، تنها حدود سه هفته پیش از موعد ۳۰ سپتامبر رخ داد. این همزمانی، فضای سیاسی عراق را در آستانه یک ضرب‌الاجل حیاتی، وارد تنش امنیتی جدیدی کرده است.

برخی کارشناسان مسائل آمریکا و منطقه، صراحتاً اعلام کرده‌اند که حملات عربستان و آمریکا به حشدالشعبی، اگرچه به بهانه حملات پهپادی به عربستان انجام می‌شود، اما «بی‌ارتباط با مهلت سه‌ماهه تحویل سلاح نیست».

این موضوع، اتهام‌زنی به حشدالشعبی را بخشی از فشار‌ها برای وادار کردن این گروه به عقب‌نشینی از مواضعش در قبال خلع سلاح می‌داند.

ناظران معتقدند این حمله و اتهام‌زنی، موقعیت دولت عراق را در پیشبرد طرح خلع سلاح تضعیف می‌کند. از یک سو، دولت را در موضع انفعالی قرار می‌دهد و از سوی دیگر، به گروه‌های مسلح این بهانه را می‌دهد که بگویند «این ثمن خلع سلاح است؛ ما خلع سلاح شویم تا مورد حمله خارجی قرار بگیریم؟»

در حالی که برخی گزارش‌ها از احتمال تعویق مهلت ۳۰ سپتامبر و وجود تفاهم‌هایی برای تحویل سلاح به خود حشدالشعبی خبر می‌دهند، گروه‌های اصلی مقاومت مانند کتائب سیدالشهداء و کتائب حزب‌الله، خلع سلاح را مشروط به تحقق شرایطی از جمله خروج کامل نیرو‌های آمریکایی کرده‌اند.

اتهام‌زنی اخیر عربستان و پذیرش سریع آن از سوی دولت عراق، می‌تواند این گروه‌ها را در موضع خود مصمم‌تر کرده و روند خلع سلاح را پیچیده‌تر کند.