چین ریاست نشست بریکس در ۲۰۲۷ را برعهده دارد
شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در حاشیه نشست بریکس از بر عهده گرفتن ریاست دورهای این گروه توسط پکن در سال ۲۰۲۷ خبر داد. بر اساس اعلام وی، چین میزبان اجلاس سران بریکس در آن سال خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۳۳| |
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به گزارش تابناک؛ براساس گزارش ریا نووستی، شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، در نشست بریکس که در دهلی نو در حال برگزاری است، اعلام کرد که چین در سال ۲۰۲۷ ریاست بریکس را بر عهده خواهد گرفت و میزبان نوزدهمین اجلاس این اتحادیه خواهد بود.
بریکس یک اتحادیه بیندولتی است که در سال ۲۰۰۶ توسط برزیل، روسیه، هند و چین تاسیس شد و آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۱ به آن پیوست. از سال ۲۰۲۴ چندین کشور دیگر نیز به بریکس پیوستهاند. هند امسال ریاست دورهای بریکس را بر عهده دارد.
هجدهمین اجلاس بریکس در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر (۲۱ و ۲۲ شهریور) در دهلی نو برگزار میشود.
منبع: ایسنا
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