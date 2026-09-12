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تکذیب ادعای دریافت عوارض از نفت عراق توسط ایران

معاون رئیس فراکسیون بازسازی و توسعه در پارلمان عراق، امروز شنبه گزارش‌های منتشر شده مبنی بر وضع مالیات یا عوارض از سوی جمهوری اسلامی ایران بر نفت این کشور را قویاً تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۲۶
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عوارض

به گزارش تابناک؛ «منصور البعیجی» معاون رئیس فراکسیون بازسازی و توسعه پارلمان عراق امروز با انتشار بیانیه‌ای با تکذیب گزارش‌های منتشر شده در مورد اعمال مالیات یا عوارض از سوی جمهوری اسلامی ایران بر نفت عراق اظهار کرد: گزارش‌های منتشر شده در این مورد نادرست بوده و آنچه در مورد اعمال مالیات از سوی ایران بر نفت عراق مطرح شده کاملا بی‌اساس است.

به گزارش خبرگزاری «المعلومه» عراق، البعیجی در ادامه گفت: همکاری‌های نفتی و اقتصادی عراق و ایران طبق تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های رسمی امضا شده میان ۲ کشور در حال انجام هستند.

این نماینده پارلمان عراق همچنین خواستار تکیه بر منابع رسمی در نقل خبر‌ها و گزارش‌های مربوط به بخش انرژی و اجتناب از انتشار اخبار نادرست شد.

او افزود: آنچه برخی رسانه‌ها در مورد اعمال عوارض یا مالیات بر نفت عراق منتشر کرده‌اند، بر اساس اطلاعات درستی نبوده است.

پیشتر «حامد محمد» نماینده پارلمان عراق از فراکسیون «رویکرد ملی» تاکید کرده بود: «با توجه به وابستگی شدید دولت به درآمد‌های نفتی، موافقت ایران با صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز، از وخامت بحران مالی و اقتصادی که کشور با آن مواجه است، می‌کاهد.»

منبع: ایسنا

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عوارض پارلمان عراق نفت عراق مالیات همکاری نفتی
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