حیات و حش؛
مارهای سمی و شکارچیان پنهان زیر سنگهای میزوری
زیر سنگهای مناطق طبیعی میزوری فقط حشرات و خزندگان کوچک پنهان نمیشوند؛ این زیستگاه میتواند محل حضور گونههایی چون مار گردنحلقهای، شاهمار دشتی، سقنقور پنجخط و حتی مارهای سمی سرمسی باشد. سرمسیها بهدلیل استتار بسیار قوی، گاهی تقریبا با بستر سنگی و برگهای خشک یکی میشوند و همین موضوع نزدیک شدن ناخواسته به آنها را خطرناک میکند. در این ویدیو با ترجمه اختاصی تابناک، چندین مار سرمسی در فاصلهای بسیار کم از یکدیگر دیده میشوند و در کنار آنها، گونههای دیگری از خزندگان و بندپایان نیز از زیر سنگها ظاهر میشوند؛ تصویری جالب از تنوع جانوری پنهان در محیطی که در نگاه اول کاملا معمولی به نظر میرسد.
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