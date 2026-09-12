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واکنش مقاومت اسلامی عراق به ادعای حمله به عربستان

مقاومت اسلامی عراق دست داشتن در حملات جمعه به تأسیسات عربستان را رد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۲۰
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مقاومت اسلامی عراق

به گزارش تابناک؛ مقاومت اسلامی عراق امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: ضمن تبریک به ملت سرافراز یمن به خاطر پیروزی‌های میدانی مستمرشان علیه نیرو‌های سعودی و مزدوران آن، تاکید می‌کنیم که اتهامات وارده به مقاومت عراق در مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی سعودی در روز جمعه، افتخاری است که ما مدعی آن نیستیم.

مقاومت اسلامی عراق در ادامه نیز از شتاب‌زدگی دولت عراق در پذیرش این ادعا‌ها بدون تکیه بر شواهد معتبر یا تحقیقات مشخص ابراز تعجب کرد.

مقاومت عراق همچنین تاکید کرد: تکرار سیاست اتهام‌زنی و انحراف توجه‌ها، تنها تلاشی ناموفق برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های پی‌درپی است که نیرو‌های سعودی و عوامل آنها از سوی فرزندان شجاع یمن متحمل شده‌اند.

مقاومت عراق در ادامه بیانیه ضمن تاکید دوباره بر موضع تزلزل‌ناپذیر خود در حمایت از ملت مظلوم یمن که بیش از یک دهه است در محاصره رژیم سعودی قرار دارند، نسبت به دنبال‌روی از طرح‌های شوم صهیونیستی-آمریکایی که به دنبال کشاندن عراق به بحران‌هایی هستند که تنها به نفع دشمنانش است، هشدار داد.

مقاومت اسلامی عراق در پایان بیانیه نیز آمادگی خود را برای حضور در هر کمیته تحقیق دولتی با هدف رسیدن به حقیقت به جای قرار گرفتن تحت تاثیر روایت‌های مشکوک، اعلام کرد.

منبع: ایسنا

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مقاومت اسلامی عراق یمن زیرساخت نیروهای سعودی
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