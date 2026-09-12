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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۹۴۰۱۷
کد خبر:۱۳۹۴۰۱۷
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تیک آف؛

نقد و بررسی آئودی ای۲: جدیدترین خودرو برقی آئودی

آئودی نام ای۲ را با یک خودروی برقی کاملاً جدید احیا کرده است؛ مدلی که قرار است جایگزین ای۱ و کیو۲ شود و نقش یکی از محصولات ورودی این برند آلمانی را بر عهده بگیرد. نسل نخست ای۲ به‌دلیل بدنه آلومینیومی سبک و مهندسی غیرمعمول خود شهرت داشت، اما با وجود تحسین منتقدان، در بازار موفق نبود. نسل جدید مسیر متفاوتی را دنبال می‌کند و بیش از آنکه انقلابی باشد، بر کارایی، فضای کابین و فناوری تمرکز دارد.ای۲ جدید با ضریب درگ ۰٫۲۴، بردی تا حدود ۶۴۰ کیلومتر، باتری‌های ۵۲، ۶۱ و ۸۴ کیلووات‌ساعتی و توان یدک‌کشی ۱٫۶ تن عرضه می‌شود. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بیشتر با این خودروی برقی جدید آشنا شوید
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