ای‌کی-۴۷ به نام میخائیل کلاشنیکف گره خورده است؛ گروهبان جوانی که روایت رسمی شوروی او را نابغه‌ای خودآموخته معرفی می‌کرد که از دل جنگ به طراحی یکی از مشهورترین سلاح‌های تاریخ رسید. اما اسناد و روایت‌های بعدی، داستانی بسیار پیچیده‌تر را نشان می‌دهند و پای چند طراح و مهندس دیگر، رقابت‌های درون دستگاه نظامی شوروی و حتی طرح‌های خارجی را به میان می‌کشند. این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک به سراغ تاریخ کمتر گفته‌شده ای‌کی-۴۷ می‌رود و بررسی می‌کند که پشت افسانه کلاشنیکف چه گذشته و چگونه رقابت‌های ژئوپلیتیک و سیاست‌های داخلی حزب کمونیست شوروی سلاحی که در سال‌های آغازین جنگ سرد متولد شد، به پرتولیدترین سلاح گرم تاریخ و یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای قرن بیستم تبدیل شد.