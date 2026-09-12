تیک آف؛
جگوار ایکسکی 120؛کلاسیک بریتانیایی با طراحی ماندگار
جگوار ایکسکی 120 یکی از مشهورترین خودروهای اسپرت بریتانیایی اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ است؛ مدلی که با بدنه کشیده، گلگیرهای برجسته و چراغهای بزرگ، به یکی از نمادهای طراحی کلاسیک جگوار تبدیل شد. نام «XK120» نیز از توانایی این خودرو برای رسیدن به سرعتی در حدود ۱۹۳ کیلومتر بر ساعت گرفته شده بود؛ که در زمان خود سرعتی قابل توجه بود.نمونه نمایش داده شده در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک پس از آنکه تنها به صورت یک شاسی نیمهکاره پیدا شد، طی چند سال بهطور کامل بازسازی شده است.
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