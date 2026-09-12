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اولتیماتوم جدید عربستان به دولت عراق

عربستان: به دولت عراق برای جلوگیری از حملات از خاک این کشور فرصت دادیم و فعلاً به حمله اخیر پاسخ نمی‌دهیم.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۹۹
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عربستان

به گزارش تابناک؛ عربستان از تدابیری که علی الزیدی نخست‌وزیر عراق پس از حمله از مبدأ عراق به خط لوله انتقال نفت از شرق به غرب عربستان اندیشیده، حمایت کرد.

وزارت امور خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، با شدیدترین عبارات، حملات پهپادی به خط لوله انتقال نفت از شرق به غرب عربستان در استان‌های ریاض و مدینه منوره را محکوم می‌کند. بر اساس این بیانیه، این حملات مجروحانی به همراه داشت و آسیب‌های ناشی از آن در حال ترمیم شدن است.

در این بیانیه آمده است، به درخواست نخست‌وزیر عراق، به دولت برادر عراق برای اتخاذ همه تدابیر لازم برای جلوگیری از حمله به عربستان و دیگر کشورهای همسایه از مبدأ عراق، فرصت داده شد و عربستان ترجیح داد در مقطع کنونی به این حملات پاسخ ندهد و از تلاش‌های دولت عراق حمایت کند.

عربستان در عین حال خاطرنشان کرد حق خود را برای اتخاذ همه تدابیر لازم برای محافظت از حاکمیت و امنیت و تاسیسات و شهروندان خود و افراد مقیم این کشور، محفوظ می‌دارد.
منبع: خبرگزاری عراق

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عربستان عراق علی الزیدی حمله به عراق
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