نازک شدن و کاهش تراکم مو می‌تواند باعث شود پوست سر بیشتر دیده شود و موها کم‌حجم‌تر به نظر برسند. با این حال، بخشی از ظاهر مو به شیوه حالت‌دهی، نوع محصولات مصرفی، روش خشک کردن و حتی مدل کوتاهی آن بستگی دارد. در این ویدئو هفت راهکار برای ایجاد ظاهر پرپشت‌تر و سالم‌تر در موهای نازک بررسی می‌شود. استفاده از محصولات حالت‌دهنده مات به‌جای ژل‌ها و پمادهای براق، ایجاد بافت و حجم پیش از حالت دادن، استفاده صحیح از سشوار و باد سرد برای تثبیت حجم، پودرهای حجم‌دهنده، رفتار ملایم با مو و پرهیز از کشیدن یا مالش شدید آن از جمله توصیه‌های مطرح‌شده در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک هستند.