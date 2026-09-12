ادعای کذب یک بلاگر درباره شهید رئیسی
بنیاد شهید رئیسی با طرح شکایتی علیه یک بلاگر اقتصادی، او را به دلیل انتشار ادعاهای کذب درباره رئیسجمهور فقید تحت پیگرد قضایی قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۸۶| |
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به گزارش تابناک؛ بنیاد شهید آیتالله رئیسی از یک بلاگر اقتصادی، به دلیل ادعاهای مطرحشده درباره شهیدرئیسی شکایت کرده است.
این بلاگر اقتصادی مدعی شد در دولت شهید رئیسی از او خواسته شده مباحث اقتصادی را به رئیسجمهور آموزش دهد و این مطالب در قالب انیمیشن تولید شود.
وی همچنین مدعی شد این محتواها باید کوتاه و کمتر از سه دقیقه باشد، چراکه به گفته او «ذهن شهید رئیسی فرّار است».
در پی انتشار این اظهارات، بنیاد شهید آیتالله رئیسی با طرح شکایت، این ادعاها را کذب دانسته و نسبت به اظهارات مطرحشده درباره رئیسجمهور شهید واکنش حقوقی نشان داده است.
میانگین رشد اقتصادی ایران در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بود، اما رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۵.۶، پنج و نزدیک به ۶ درصد رسید.
منبع: فارس
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
بنیاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
طوری داغش کنید که تا آخر عمر به کسی تهمت نزند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
دوما فقط شما و همفکرای شما حق دارن به هر کی میخوان راحت و آزاد فحش بدن؛
شعار مرگ بدن و تهمت بزنن
کجا رشد اقتصادی مثبت داشتیم واقعیت عا رو تحریف نکنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
من رشد اقتصادی نمیفهمم ولی هنوز منتظر نتایج سفر شهید به کنیا و واردات گوشت از کنیا و کاهش قیمت گوشت هستم.
ممنونم!
ممنونم!
آخه مومن رشد اقتصادی 6 درصد؟؟؟؟!!!!! میدونید رشد اقتصادی 6 درصدی توی اقتصاد ایران چه شکلی میشه؟
خبرگزاری وزین فارس جوری نوشته انگار ما یک قرن بعد از دوران رئیسی متولد شدیم و هیچی از دولت سیزدم یادمون نمیاد، فعلا از اسب زین شده ی دولت رئیسی چای دبش و فولاد مبارکه رو داشته باشید تا بعد.
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