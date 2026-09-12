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ادعای کذب یک بلاگر درباره شهید رئیسی

بنیاد شهید رئیسی با طرح شکایتی علیه یک بلاگر اقتصادی، او را به دلیل انتشار ادعاهای کذب درباره رئیس‌جمهور فقید تحت پیگرد قضایی قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۸۶
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1799 بازدید
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۱۱
علی ضیا

به گزارش تابناک؛ بنیاد شهید آیت‌الله رئیسی از یک بلاگر اقتصادی، به دلیل ادعا‌های مطرح‌شده درباره شهیدرئیسی شکایت کرده است.

این بلاگر اقتصادی مدعی شد در دولت شهید رئیسی از او خواسته شده مباحث اقتصادی را به رئیس‌جمهور آموزش دهد و این مطالب در قالب انیمیشن تولید شود.

وی همچنین مدعی شد این محتوا‌ها باید کوتاه و کمتر از سه دقیقه باشد، چراکه به گفته او «ذهن شهید رئیسی فرّار است».

در پی انتشار این اظهارات، بنیاد شهید آیت‌الله رئیسی با طرح شکایت، این ادعا‌ها را کذب دانسته و نسبت به اظهارات مطرح‌شده درباره رئیس‌جمهور شهید واکنش حقوقی نشان داده است.

میانگین رشد اقتصادی ایران در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بود، اما رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشمگیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۵.۶، پنج و نزدیک به ۶ درصد رسید.

منبع: فارس

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بلاگر بنیاد شهید آیت الله رئیسی شهید رئیسی ادعای کذب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
4
37
پاسخ
بنیاد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Italy |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
لابد این بنیاد هم برای خودبودجه سالانه ای وتشکیلات مفصلی دارد!!!...
شهاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
5
30
پاسخ
بنیاد شهید رییسی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
24
3
پاسخ
طوری داغش کنید که تا آخر عمر به کسی تهمت نزند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
اولا که هنوز ثابت نشده که تهمت هست یا واقعیت
دوما فقط شما و همفکرای شما حق دارن به هر کی میخوان راحت و آزاد فحش بدن؛
شعار مرگ بدن و تهمت بزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
1
18
پاسخ
کجا رشد اقتصادی مثبت داشتیم واقعیت عا رو تحریف نکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
بایدن یه خورده پیچ نفت را شل کرده بود، اینها به نام خودشان فاکتور کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
0
14
پاسخ
من رشد اقتصادی نمیفهمم ولی هنوز منتظر نتایج سفر شهید به کنیا و واردات گوشت از کنیا و کاهش قیمت گوشت هستم.
ممنونم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
0
11
پاسخ
آخه مومن رشد اقتصادی 6 درصد؟؟؟؟!!!!! میدونید رشد اقتصادی 6 درصدی توی اقتصاد ایران چه شکلی میشه؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
0
12
پاسخ
خبرگزاری وزین فارس جوری نوشته انگار ما یک قرن بعد از دوران رئیسی متولد شدیم و هیچی از دولت سیزدم یادمون نمیاد، فعلا از اسب زین شده ی دولت رئیسی چای دبش و فولاد مبارکه رو داشته باشید تا بعد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
2
6
پاسخ
رشد اقتصادی در دولت قبل مرهون برداشته شدن تحریم های نفتی توسط بایدن و امکان فروش نفت بود.
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