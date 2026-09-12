درگیری مسلحانه در خیابان رسالت مشهد

به گزارش تابناک؛ ساعت ۱۵:۳۰ عصر روز گذشته خبر وقوع جنایت مسلحانه در بیسیم‌های پلیس پیچید و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان زبده اداره جنایی پلیس آگاهی با هدایت سرهنگ ولی نجفی در کنار قاضی ویژه قتل عمد مشهد عازم خیابان رسالت ۹۹ شدند.

بررسی‌های مقدماتی نشان داد جسد مربوط به مرد ۴۶ ساله‌ای به نام مهدی میرزایی است که آثار اصابت گلوله کلاشینکف بر پیکرش نمایان بود.

در حالی که با دستورهای ویژه قاضی وحید خاکشور بررسی‌های کارشناسان سلاح درباره چگونگی شلیک با سلاح جنگی آغاز شده بود، تحقیقات قضایی در محل وقوع جنایت خیابانی نیز نشان داد شلیک از سوی سرنشین یک دستگاه پراید نوک‌مدادی صورت گرفته که با مقتول از سال‌ها قبل اختلاف و درگیری داشته‌اند، به طوری که هنوز پرونده‌های آنان در دادسرای مشهد در حال رسیدگی است.

در همین حال مشخص شد دو نوجوان۱۷ ساله رهگذر به نام‌های مصطفی پاک‌پور و محمد قادری نیز از ناحیه پا هدف اصابت گلوله کلاشینکف قرار گرفته‌ و برای درمان به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد منتقل شده‌اند.

پس از کشف تعدادی پوکه سلاح‌های کلاشینکف و کلت کمری در محل درگیری مسلحانه، بررسی های تخصصی بیانگر آن بودکه کلت جنگی به مرد ۴۶ ساله (مقتول) تعلق دارد، بنابراین خودروی آریسان وی نیز مورد بازرسی قرار گرفت و یک قبضه سلاح شکاری وینچستر هم کشف شد.

با انجام تحقیقات میدانی و اثربرداری از صحنه درگیری مسلحانه، گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی به سرپرستی احسان شفاعی (افسر پرونده) رصدهای اطلاعاتی گسترده‌ای برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری عاملان فراری این جنایت وحشتناک خیابانی با راهنمایی‌ها و دستورهای تخصصی قاضی خاکشور آغاز کرده‌اند.

منبع: همشهری آنلاین