تکنو تابناک؛
آیا سفر فراتر از منظومه شمسی غیرممکن است؟
فضا آنقدر وسیع است که حتی سریعترین فناوریهای قابلتصور بشر نیز در برابر ابعاد آن ناچیز به نظر میرسند. اگر فضاپیمایی بتواند با سرعتی معادل ۲۰ درصد سرعت نور حرکت کند، رسیدن به آلفا قنطورس، نزدیکترین منظومه ستارهای به ما، همچنان حدود ۲۰ سال طول میکشد. افزایش سرعت نیز مشکل را کاملاً حل نمیکند؛ در چنین سرعتهایی حتی برخورد با یک ذره غبار میتواند مانند انفجار یک نارنجک باشد و برخورد با سنگی کوچک انرژی ویرانگری آزاد کند. مشکل بزرگتر این است که بیشتر جهانهای نسبتاً نزدیک به ما احتمالاً مرگبار و غیرقابلسکونتاند. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، بیشتر با نکات فیزیکی و فناورانه چنین سفری آشنا شوید.
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برچسبها:ویدیو فیلم منظومه شمسی سفر فضایی منظومه خورشیدی