عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله

از کوچه‌ها و میدان‌های صنعا تا کرانه‌های دریای سرخ، یمن روایتگر مردمی است که ایمان، عزت و مقاومت را به بخشی از هویت خود تبدیل کرده‌اند؛ خنجر یمنی بر کمر، نمادی از ریشه‌های تاریخی و روحیه سلحشوری مردمی است که سال‌ها جنگ و فشار را پشت سر گذاشته‌اند. تصاویر این گزارش، از زندگی روزمره و تجمع‌های مردمی تا حضور نیرو‌های انصارالله، چهره‌ای از یمن را به نمایش می‌گذارد که خود را بخشی از جبهه مقاومت و امت اسلامی می‌داند و در تحولات منطقه‌ای نقشی پررنگ یافته است. همزمان با تحولات ساحل غربی و تثبیت موقعیت انصارالله در نزدیکی باب‌المندب، یکی از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان، معادلات امنیتی دریای سرخ وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ وضعیتی که در کنار افزایش فشار‌های منطقه‌ای بر آمریکا، دامنه گزینه‌های واشنگتن و متحدانش برای مداخله مستقیم در یمن را نیز با چالش مواجه کرده و جایگاه انصارالله را در معادلات دریای سرخ بیش از پیش برجسته کرده است.