چرا ارتشها عاشق موتورهای هیبریدی شدهاند؟
خودروهای هیبریدی در میدان جنگ فقط کممصرف نیستند؛ آنها میتوانند ساکتتر، پرتوانتر و مجهزتر باشند.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۷۵| |
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به گزارش خبرنگار امنیتی و دفاعی تابناک، وقتی صحبت از خودروهای هیبریدی میشود، معمولاً ذهنمان سراغ خودروهای شهری، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی کمتر میرود؛ اما در میدان نبرد، داستان کاملاً متفاوت است. برای یک خودروی نظامی، موتور فقط وسیلهای برای حرکت نیست؛ بخشی از بقا، تحرک، تولید انرژی و حتی پنهانکاری آن محسوب میشود. به همین دلیل است که ارتشها در سالهای اخیر دوباره با جدیت سراغ قوای محرکه هیبریدی رفتهاند؛ نه برای اینکه تانک یا نفربر را «سبز» کنند، بلکه برای اینکه خودروهای رزمی آینده بتوانند بیشتر ببینند، بیشتر انرژی تولید کنند، مدت طولانیتری مستقر بمانند و در بعضی لحظات بدون ایجاد صدای موتور دیزل حرکت کنند.
این تغییر نگاه را میتوان در پروژههای مختلفی که در سال ۲۰۲۶ معرفی یا آزمایش شدهاند دید. از نفربر قدیمی M۱۱۳ ترکیه که با قوای محرکه برقی و هیبریدی دوباره به خط تولید بازگشته تا خودروهای تاکتیکی جدیدی مانند Hermelin راینمتال و نسخه هیبریدی JLTV شرکت Oshkosh، همگی یک پیام مشترک دارند: در جنگ آینده، انرژی به اندازه زره و قدرت آتش اهمیت پیدا میکند.
وقتی خاموشبودن موتور خودش یک قابلیت رزمی است
اینجاست که معماری هیبریدی معنای واقعی خودش را نشان میدهد. باتری میتواند برای مدتی انرژی مورد نیاز سامانههای خودرو را تأمین کند و موتور احتراقی خاموش بماند.
خودرو حتی در بعضی پیکربندیها میتواند مسافت محدودی را کاملاً برقی حرکت کند. این قابلیت در ادبیات نظامی با مفاهیمی مانند Silent Watch و Silent Move شناخته میشود؛ یعنی خودرو میتواند بدون روشنکردن موتور اصلی مراقبت کند یا با صدای بسیار کمتر جابهجا شود.
راینمتال در پلتفرم Hermelin دقیقاً روی همین موضوع تمرکز کرده است. این خودرو یک پلتفرم هیبریدی ۶×۶ است که بنا بر اعلام سازنده، میتواند در حالت کمصدا تا ۵۰ کیلومتر در مسیرهای خارج جاده و تا ۱۰۰ کیلومتر در جاده حرکت کند. موتور دیزل در این معماری بیشتر نقش تأمینکننده انرژی و افزایش برد را دارد و انتقال نیرو به چرخها از طریق سامانه برقی انجام میشود. حتی باتری و موتور خودرو میتوانند نقش یک منبع برق متحرک را برای تجهیزات دیگر ایفا کنند.
این نکته بسیار مهمتر از کاهش مصرف سوخت است. ارتش آینده به خودروهایی احتیاج دارد که فقط «حرکت» نکنند؛ بلکه برق مورد نیاز یک مجموعه حسگر، سامانه ارتباطی، تجهیزات شناسایی و حتی سامانههای مقابله با پهپاد را نیز تأمین کنند. به همین دلیل، هیبریدیکردن خودروهای نظامی را باید بخشی از تغییر معماری میدان نبرد دانست، نه صرفاً یک تغییر موتور.
در همین مسیر، Oshkosh نسخه هیبریدی JLTV را در نمایشگاه Eurosatory ۲۰۲۶ به نمایش گذاشت. این خودرو علاوه بر تحرک هیبریدی و قابلیت حرکت کمصدا، برای تولید و تأمین برق تجهیزات مأموریتی نیز طراحی شده است. در گزارشهای منتشرشده درباره eJLTV، توان الکتریکی قابلاستفاده آن یکی از قابلیتهایی عنوان شده که میتواند خودرو را برای مأموریتهای جدید، از جمله مقابله با پهپادها، مناسبتر کند.
در واقع، وقتی خودرو میتواند برق تولید کند، دیگر فقط یک وسیله نقلیه نیست. تبدیل میشود به یک پلتفرم انرژی متحرک که میتواند در جایی مستقر شود، موتور دیزل را خاموش کند، تجهیزاتش را با باتری تغذیه کند و در زمان مناسب دوباره از موتور احتراقی برای شارژ باتری یا ادامه مسیر استفاده کند.
ترکیه با یک M۱۱۳ قدیمی نشان داد آینده همیشه از صفر شروع نمیشود
شاید جالبترین نمونه در این زمینه، پروژه ترکیه برای تبدیل M۱۱۳ به E-ZPT باشد. M۱۱۳ اساساً محصول دورهای است که هنوز میدان نبرد دیجیتال امروز وجود نداشت؛ اما بدنه و شاسی این خودرو آنقدر در ارتشهای مختلف استفاده شده که کنار گذاشتنش برای بسیاری از کشورها بهسادگی منطقی نیست. راهحل ترکیه این بوده که به جای طراحی یک نفربر کاملاً جدید، بخش مهمی از معماری داخلی یک پلتفرم قدیمی را تغییر دهد.
در ژوئیه ۲۰۲۶، سه دستگاه E-ZPT دیگر به نیروهای مسلح ترکیه تحویل داده شد و قرار است مجموعاً ۵۰ دستگاه از این خودروها وارد چرخه عملیاتی شوند. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی MKE و گزارش Janes، موتور و جعبهدنده دیزلی M۱۱۳ با یک قوای محرکه جدید برقی/هیبریدی جایگزین شده است. این خودرو حدود ۱۵ تن وزن دارد، میتواند تا هفت نفر را حمل کند و در آزمایشهای خود حدود ۳ هزار کیلومتر مسیر شامل جاده، مسیر شنی و آفرود را پشت سر گذاشته است.
عدد جالبتر مربوط به برد است. E-ZPT در حالت برقی حدود ۱۵۰ کیلومتر برد دارد و با استفاده از مولد، برد کلی آن به حدود ۶۵۰ کیلومتر میرسد. این ترکیب دقیقاً همان چیزی است که ارتشها از یک خودروی هیبریدی میخواهند: قابلیت حرکت بیصدا در شرایط خاص، بدون آنکه برد عملیاتی به اندازه یک خودروی تمامبرقی محدود شود.
اینجا باید به یک سوءتفاهم مهم هم توجه کرد. وقتی درباره «خودروی برقی نظامی» صحبت میکنیم، الزاماً به این معنا نیست که موتور دیزل برای همیشه از معادله حذف شده است. در بسیاری از این پروژهها، موتور احتراقی همچنان وجود دارد، اما وظیفهاش تغییر کرده است. به جای اینکه در تمام مدت مستقیماً چرخها را بچرخاند، میتواند بخشی از انرژی مورد نیاز سامانه الکتریکی را تأمین کند.
همین موضوع باعث شده شرکتهای بزرگ پیشرانه نیز وارد این حوزه شوند. Rolls-Royce در Eurosatory ۲۰۲۶ سامانه هیبریدی mtu PowerPack Xelerate را معرفی کرد که ترکیبی از موتور دیزل، گیربکس برقیشده و سامانه تولید توان الکتریکی است و توان سیستم آن بیش از ۱۴۰۰ کیلووات اعلام شده است. این پروژه نشان میدهد موضوع دیگر فقط خودروهای سبک تاکتیکی نیست و معماری هیبریدی به سمت خودروهای زرهی سنگینتر نیز حرکت کرده است.
دلیل این اتفاق روشن است. خودروهای رزمی مدرن نسبت به نسلهای قبلی مصرفکننده برق بسیار بزرگتری هستند. دوربینهای حرارتی، سامانههای دید الکترونیکی، رادیوهای پیشرفته، جنگ الکترونیک، سامانههای فعال حفاظت، رادارهای کوچک، حسگرها، رایانههای مأموریتی و تجهیزات مقابله با پهپاد، همگی به انرژی نیاز دارند. اگر قرار باشد در آینده سلاحهای انرژیمحور یا سامانههای الکتریکی پرقدرت نیز روی خودروها نصب شوند، این نیاز بیشتر خواهد شد؛ بنابراین موتور آینده خودروهای رزمی فقط باید اسببخار تولید کند؛ باید «کیلووات» هم تولید کند.
جنگ آینده؛ جایی که موتور خودرو بخشی از شبکه رزمی میشود
مسئله اصلی اینجاست که ارتشها دیگر خودرو را بهعنوان یک وسیله مستقل نگاه نمیکنند. خودرو بخشی از یک شبکه است. حسگر دارد، ارتباط دارد، داده میگیرد، داده میفرستد و ممکن است همزمان چندین سامانه الکترونیکی روی آن فعال باشد. حتی ممکن است در آینده یک خودروی زمینی بدون سرنشین، ساعتها در یک منطقه حرکت کند و مأموریت خود را با اتکا به همین زیرساخت انرژی و ارتباطی انجام دهد.
در چنین شرایطی، پیشرانه هیبریدی یک مزیت چندلایه ایجاد میکند. موتور الکتریکی گشتاور را سریع در اختیار چرخها قرار میدهد، باتری امکان حرکت کمصدا را فراهم میکند و موتور احتراقی همچنان برد و توان مداوم مورد نیاز را تأمین میکند. در کنار آن، امکان مدیریت هوشمند انرژی به وجود میآید؛ یعنی خودرو لازم نیست همیشه با حداکثر توان موتور کار کند.
اما این فناوری بدون هزینه نیست. باتریهای بزرگ وزن زیادی دارند، به سامانههای خنککاری مناسب نیاز دارند و در یک محیط جنگی باید در برابر ضربه، آتش، نفوذ و آسیبهای مکانیکی مقاوم باشند. تعمیر یک سامانه الکتریکی پیچیده نیز با تعمیر یک موتور دیزل سنتی یکسان نیست. ارتشها علاوه بر تکنولوژی، باید آموزش نیروها، قطعات یدکی، زیرساخت شارژ و شبکه تعمیراتی خود را هم تغییر دهند.
به همین دلیل، بعید است در آینده نزدیک شاهد حذف کامل موتورهای دیزلی از خودروهای رزمی باشیم. مسیر محتملتر، ترکیب این دو فناوری است؛ همان چیزی که امروز در پروژههایی مانند E-ZPT، Hermelin و eJLTV دیده میشود. حتی گزارش تحلیلی ارتش آمریکا در سال ۲۰۲۶ نیز طیفی از پروژههای زرهی هیبریدی در کشورهای مختلف را مورد اشاره قرار داده است.
در این میان یک تغییر مفهومی از همه مهمتر است. ارتشها زمانی از موتور قدرتمند میخواستند که خودرو را سریعتر حرکت دهد و وزن بیشتری را جابهجا کند. امروز همان موتور باید علاوه بر تحرک، برق سامانههای الکترونیکی را هم تأمین کند و در صورت نیاز، خودرو را برای مدتی بدون صدای موتور اصلی حرکت دهد.
پس بازگشت هیبرید به خودروهای نظامی، یک مد زودگذر یا تلاش برای تقلید از صنعت خودروهای شهری نیست. میدان نبرد جدید، میدان حسگرها، پهپادها، جنگ الکترونیک، ارتباطات و سامانههای خودکار است و تمام اینها یک ماده اولیه مشترک دارند: انرژی.
شاید به همین دلیل باشد که در جنگ آینده، یکی از مهمترین مشخصات یک نفربر یا خودروی تاکتیکی دیگر فقط وزن، سرعت یا قدرت موتور نباشد؛ بلکه این سؤال باشد که این خودرو چند کیلووات انرژی در اختیار شبکه رزمی قرار میدهد، چند دقیقه میتواند بدون روشنکردن موتور اصلی کار کند و تا چه اندازه میتواند بدون ایجاد امضای صوتی و حرارتی خودش را از نگاه دشمن پنهان نگه دارد.
هیبریدیشدن خودروهای نظامی در واقع پایان موتور دیزل نیست؛ پایان نگاه قدیمی به موتور است. از این به بعد، موتور خودرو فقط قلب مکانیکی آن نیست؛ بخشی از معماری انرژی، بقا و توان رزمی آن است.
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