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مرز مهران هم بسته شد؟

فرماندار مهران با رد شایعات پیرامون تعطیلی مرز مهران تأکید کرد: تردد مسافران و فعالیت‌های گمرکی بدون وقفه در جریان است.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۷۰
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مرز مهران

به گزارش تابناک؛ فرماندار مهران با تکذیب اخبار منتشرشده درباره تعطیلی مرز مهران، گفت: مرز مهران در بخش‌های مسافری و تجاری فعال است و تردد مسافران و فعالیت‌های گمرکی در این مرز بدون وقفه ادامه دارد.

حیدر نعمتی اظهار داشت: مرز مهران باز است و فعالیت‌های مسافری و گمرکی در این مرز برقرار است و هیچ‌گونه تعطیلی یا توقفی در روند فعالیت مرز با کشور عراق وجود ندارد.

وی با اشاره به میزان تردد از مرز مهران افزود: طی شبانه‌روز گذشته ۱۷ هزار نفر از این مرز تردد داشته‌اند که نشان‌دهنده استمرار فعالیت بخش مسافری مرز مهران است.

فرماندار مهران درباره فعالیت تجاری گمرک نیز تصریح کرد: گمرک مهران همانند روز‌های گذشته فعال است و در روند صادرات کالا هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

نعمتی با تأکید بر اینکه فعالیت تجاری و مسافری در مرز مهران طبق روال عادی در جریان است، خاطرنشان کرد: اخبار منتشرشده درباره تعطیلی مرز مهران با کشور عراق صحت ندارد و مردم و فعالان اقتصادی اخبار مربوط به وضعیت مرز را از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

وی تأکید کرد: مرز مهران در حال حاضر باز است و فعالیت‌های مسافری و تجاری در آن ادامه دارد.

منبع: تسنیم

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مرز مهران تکذیب تعطیلی مرز مهران تردد مسافران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
1
4
پاسخ
مرزهای زمینی هوائی ودریایی دارد بسته می شود ورود و خروج کالاهای اساسی هم بامشکل روبرو خواهد شد ودرکنار آن بانک های ایرانی درخارج هم بامشکل تحریم روبرو شده اند واین قطعا باعث مشکلات برای کشورخواه شد و باید برای این معضل فکراساسی کرد
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