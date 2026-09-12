مرز مهران هم بسته شد؟

فرماندار مهران با رد شایعات پیرامون تعطیلی مرز مهران تأکید کرد: تردد مسافران و فعالیت‌های گمرکی بدون وقفه در جریان است.

به گزارش تابناک؛ فرماندار مهران با تکذیب اخبار منتشرشده درباره تعطیلی مرز مهران، گفت: مرز مهران در بخش‌های مسافری و تجاری فعال است و تردد مسافران و فعالیت‌های گمرکی در این مرز بدون وقفه ادامه دارد.

حیدر نعمتی اظهار داشت: مرز مهران باز است و فعالیت‌های مسافری و گمرکی در این مرز برقرار است و هیچ‌گونه تعطیلی یا توقفی در روند فعالیت مرز با کشور عراق وجود ندارد.

وی با اشاره به میزان تردد از مرز مهران افزود: طی شبانه‌روز گذشته ۱۷ هزار نفر از این مرز تردد داشته‌اند که نشان‌دهنده استمرار فعالیت بخش مسافری مرز مهران است.

فرماندار مهران درباره فعالیت تجاری گمرک نیز تصریح کرد: گمرک مهران همانند روز‌های گذشته فعال است و در روند صادرات کالا هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

نعمتی با تأکید بر اینکه فعالیت تجاری و مسافری در مرز مهران طبق روال عادی در جریان است، خاطرنشان کرد: اخبار منتشرشده درباره تعطیلی مرز مهران با کشور عراق صحت ندارد و مردم و فعالان اقتصادی اخبار مربوط به وضعیت مرز را از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

وی تأکید کرد: مرز مهران در حال حاضر باز است و فعالیت‌های مسافری و تجاری در آن ادامه دارد.

منبع: تسنیم