رئیس جمهور: آمریکایی‌ها نتوانستند به اهدافشان از طریق جنگ برسند؛ بنابراین دست محاصره دریایی زدند اما ما متوقف نخواهیم شد.

به گزارش تابناک؛ صبح امروز شنبه، رئیس جمهور پزشکیان در گفتگو با شبکه تلویزیونی «ایندیا تودی» با اشاره به ادامه محاصره دریایی از سوی آمریکا اظهار کرد: آنها نتوانستند به اهدافشان از طریق جنگ برسند؛ برای همین دست به این کار زدند اما ما متوقف نخواهیم شد. البته راه دریا، راه و مسیری که زندگی ما به آن وابسته باشد، نیست اما در این روش هم موفق نخواهند شد.

وی درباره توافق ایران و عمان گفت: روز دوشنبه هفته جاری وزیران خارجه کشورهای عربی در مسقط جلسه دارند تا توافق عمان و ایران بر سر مسیر مشترک در تنگه هرمز در حضور آنها امضا شود و به سازمان دریانوردی بین المللی اعلام شود. همان کشورهایی که از خاک شان به ما حمله شد در این نشست حاضر هستند.

وی تاکید کرد که مسیر تنگه باز خواهد شد به شرط اینکه آمریکا دست از محاصره و تجاوز به ایران دست بردارد.

منبع: ایسنا