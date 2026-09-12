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شرط رئیس‌جمهور برای بازگشایی تنگه هرمز!

رئیس جمهور: آمریکایی‌ها نتوانستند به اهدافشان از طریق جنگ برسند؛ بنابراین دست محاصره دریایی زدند اما ما متوقف نخواهیم شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۵۶
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بازگشایی تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ صبح امروز شنبه، رئیس جمهور پزشکیان در گفتگو با شبکه تلویزیونی «ایندیا تودی» با اشاره به ادامه محاصره دریایی از سوی آمریکا اظهار کرد: آنها نتوانستند به اهدافشان از طریق جنگ برسند؛ برای همین دست به این کار زدند اما ما متوقف نخواهیم شد. البته راه دریا، راه و مسیری که زندگی ما به آن وابسته باشد، نیست اما در این روش هم موفق نخواهند شد.

وی درباره توافق ایران و عمان گفت: روز دوشنبه هفته جاری وزیران خارجه کشورهای عربی در مسقط جلسه دارند تا توافق عمان و ایران بر سر مسیر مشترک در تنگه هرمز در حضور آنها امضا شود و به سازمان دریانوردی بین المللی اعلام شود. همان کشورهایی که از خاک شان به ما حمله شد در این نشست حاضر هستند.

وی تاکید کرد که مسیر تنگه باز خواهد شد به شرط اینکه آمریکا دست از محاصره و تجاوز به ایران دست بردارد.

منبع: ایسنا

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بازگشایی تنگه هرمز رئیس جمهور مسعود پزشکیان محاصره دریایی آمریکا ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
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پاسخ
مسیر تنگه هرگز باز نخواهد شد و اگر باز شود تحت نظارت و کنترل ایران خواهد بود
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