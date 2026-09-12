درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح در سراوان

به گزارش تابناک؛ علی خلیل‌آبادی اعلام نمود: گروهک‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران که در پی برهم زدن امنیت عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی بودند، در نقطه‌ای از سراوان جمع شده بودند که با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری نیروهای انقلابی، غافلگیر شدند و آماج قرار گرفتند.



وی با اشاره به هوشیاری و آمادگی کامل مجموعه‌های امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان، افزود: عملیات و اقدامات تامینی در منطقه همچنان ادامه دارد و جزئیات و اخبار تکمیلی این عملیات پس از نهایی شدن، متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.

منبع: ایرنا