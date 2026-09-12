درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح در سراوان
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از شناسایی و ضربه قاطع نیروهای انقلابی و حافظان امنیت به لانه یکی از گروهکهای تروریستی در سراوان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۵۴| |
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به گزارش تابناک؛ علی خلیلآبادی اعلام نمود: گروهکهای معاند نظام جمهوری اسلامی ایران که در پی برهم زدن امنیت عمومی و انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی بودند، در نقطهای از سراوان جمع شده بودند که با اشراف اطلاعاتی و هوشیاری نیروهای انقلابی، غافلگیر شدند و آماج قرار گرفتند.
وی با اشاره به هوشیاری و آمادگی کامل مجموعههای امنیتی و انتظامی سیستان و بلوچستان، افزود: عملیات و اقدامات تامینی در منطقه همچنان ادامه دارد و جزئیات و اخبار تکمیلی این عملیات پس از نهایی شدن، متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.
منبع: ایرنا
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