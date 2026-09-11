چرا تراز دوازدهمیها دیر اعلام میشود
به گزارش تابناک، عبدالرضا فولادوند، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، درباره تأخیر در اعلام نتایج آزمونهای نهایی پایه دوازدهم و انتقاد سازمان سنجش از این موضوع، اظهار کرد: سازمان سنجش اعلام کرده بود که وزارت آموزش و پرورش در زمان مقرر نتایج آزمونهای نهایی را اعلام نکرده است؛ این در حالی است که آزمونها در چهار استان با تأخیر به پایان رسید.
وی افزود: قرار بود در صورتی که آزمونها تا ۱۲ مردادماه به پایان برسد، ترازها را در صورت آماده شدن در ۱۸ شهریورماه به سازمان سنجش اعلام کنیم، اما آزمونها در این تاریخ به پایان نرسید و تا ۲۰ مردادماه ادامه داشت؛ بنابراین طبیعتاً امکان اعلام ترازها در ۱۸ شهریورماه فراهم نشد.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش ادامه داد: از سوی دیگر، تصمیم گرفتیم تصحیح چهارم اوراق، یعنی بررسی اعتراض دانشآموزان به نتایج اولیه، مانند تصحیح های قبلی توسط متخصصترین و خبرهترین دبیران انجام شود و همین موضوع نیز موجب افزایش زمان فرایند تصحیح شده است.
فولادوند با بیان اینکه «نمیخواهیم سرعت، کیفیت کار را تحتتأثیر قرار دهد»، گفت: به محض اینکه فرایند تصحیح به پایان برسد، نتایج را اعلام خواهیم کرد. سازمان سنجش نیز اعلام کرده که اعلام نتایج نهایی کنکور احتمالاً تا ۱۵ آبانماه به طول خواهد انجامید.
وی با اشاره به گفتوگوی خود با مسئولان سازمان سنجش، اظهار کرد: به ایشان نیز اعلام کردم که حتی یک روز ترازها را نزد خود نگه نخواهیم داشت و به محض اینکه کار با کیفیت لازم انجام شود، اطلاعات را در اختیار سازمان سنجش قرار میدهیم.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش تأکید کرد: میخواهیم این فرایند را تا انتها با کیفیت انجام دهیم و نمیخواهیم به دلیل عجله، کیفیت کار تحتتأثیر قرار گیرد و مشکلی ایجاد شود.
فولادوند درباره وضعیت نتایج پایههای دوازدهم و یازدهم نیز گفت: دانشآموزان پایه دوازدهم فارغالتحصیل میشوند و به پایه دیگری نمیروند که شروع سال تحصیلی آینده راتحت تاثیرقرار دهند. نتایج دانشآموزان پایه یازدهم نیز تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به انتشار برخی رتبهبندیها از وضعیت نمرات استانها در فضای مجازی، اظهار کرد: هنوز تصحیح اوراق به پایان نرسیده است، اما متأسفانه برخی سایتها به صورت مغرضانه رنکینگ معدل نمرات استانها را منتشر کردهاند و با این کار عملکرد استانها را زیر سؤال بردهاند؛ در حالی که تا زمانی که تصحیح اوراق به پایان نرسیده، نمیتوان درباره عملکرد نهایی استانها اظهارنظر کرد.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به حجم بالای اوراق امتحانات نهایی، گفت: حدود ۱۲ میلیون پاسخبرگ را حدودآ سه بار تصحیح میکنیم و نمیتوان انتظار داشت تصحیح این حجم از اوراق با سرعت فرایندی که برای حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار پاسخبرگ تصحیح شده در سازمان سنجش را که با استفاده از سیستم تصحیح شده اند ، جمعبند و مقایسه کردشود.