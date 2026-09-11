مسوول دفتر وزارت امور خارجه در هرمزگان گفت: ۱۰ نفر از صیادان بازداشت شده در کشور امارات پس از آزادی، ساعاتی پیش از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) تهران وارد کشور شده و مورد استقبال خانواده هایشان قرار گرفتند.

به گزارش تابناک، محمد سلیمانی، شامگاه جمعه با اعلام این خبر افزود: این صیادان که از اهالی بندرلنگه بودند اوایل مردادماه امسال توسط گارد ساحلی امارات متحده عربی در آب‌های خلیج فارس دستگیر شده بودند.

وی اضافه کرد: خانواده‌های این صیادان پس در آن زمان اعلام کرده بودند که این صیادان مفقود شده و به منزل بازنگشته اند.

مسئول دفتر وزارت امور خارجه در هرمزگان گفت: پس از این اعلام و پیگیری های لازم مشخص شد که این صیادان به اتهام ورود به آب‌های سرزمینی امارات متحده عربی بازداشت شده و به زندان ابوظبی انتقال پیدا کرده اند.

وی ادامه داد: این ۱۰ صیاد هرمزگانی پیشتر قرار بود شانزدهم شهریور وارد کشور شوند که در آن زمان برنامه بازگشت آنان لغو شد.

سلیمانی افزود: در همان زمان اعلام مفقودی سه صیاد بندر لنگه ای دیگر نیز توسط خانواده آنها اعلام شد که هنوز از سرنوشت این سه صیاد دیگر خبری در دست نیست.

وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه همچنان پیگیر وضعیت سه صیاد است.

منبع: ایرنا