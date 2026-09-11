عکس: دیدار خاتمی و برادر رهبر شهید انقلاب در یک مراسم
مراسم اولین سالگرد درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی(ره)، عضو دفتر امام خمینی(س) مجلس بزرگداشتی در مسجد جامع جماران برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۲۰| |
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به گزارش تابناک، مراسم اولین سالگرد درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی(ره)، عضو دفتر امام خمینی(س) مجلس بزرگداشتی در مسجد جامع جماران برگزار شد.
در این مراسم شماری از چهرههای سیاسی و مقامات پیشین و کنونی کشور شرکت داشتند. تصویری از حضور سید محمد خاتمی و سید هادی خامنهای در این مراسم را مشاهده میکنید.
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