مراسم اولین سالگرد درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی(ره)، عضو دفتر امام خمینی(س) مجلس بزرگداشتی در مسجد جامع جماران برگزار شد.

عکس: دیدار خاتمی و برادر رهبر شهید انقلاب در یک مراسم

به گزارش تابناک، مراسم اولین سالگرد درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی(ره)، عضو دفتر امام خمینی(س) مجلس بزرگداشتی در مسجد جامع جماران برگزار شد.

در این مراسم شماری از چهره‌های سیاسی و مقامات پیشین و کنونی کشور شرکت داشتند. تصویری از حضور سید محمد خاتمی و سید هادی خامنه‌ای در این مراسم را مشاهده می‌کنید.