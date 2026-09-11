عکس: تصاویر جدید از وضعیت جسمی آیت الله جنتی

به گزارش تابناک، پس از توئیت ضرغامی، شورای نگهبان تصاویر جدیدی از آیت الله جنتی را از حضور ایشان در پژوهشکده شورای نگهبان منتشر کرد.

گفتنی است، عزت الله ضرغامی چند روز پیش با اشاره به سن آیت الله جنتی و بیان انتقاداتی از ایشان ادعا کرد: جنتی صدساله شده؛ همه در جلسات خصوصی از عملکردش گلایه دارند، اما کسی جرأت نمی‌کند بگوید!