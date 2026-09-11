دادگاه مرگ مارادونا وارد مرحله جدیدی شد

یک روانپزشک که توسط وکلای مدافع برای شهادت در دادگاه بوینوس آیرس فراخوانده شده بود، از دارویی که اسطوره آرژانتینی در طول درمان خانگی‌اش در سال ۲۰۲۰ تجویز کرده بود، دفاع کرد.

به گزارش تابناک، محاکمه پزشکانی که وظیفه درمان دیگو مارادونا، اسطوره آرژانتینی را داشتند، وارد مرحله جدیدی شد.

مارادونا سال ۲۰۲۰ در طول درمان خانگی‌اش بر اثر ایست قلبی و تنفسی و بحران ریوی درگذشت و مناسب بودن و شرایط این مراقبت، محور اصلی محاکمه‌ای است که در ماه آوریل در بوئنوس آیرس آغاز شد.

هفت نفر از اعضای تیم پزشکی به دلیل سهل‌انگاری پزشکی که ممکن است در مرگ اسطوره فوتبال دنیا در دوران نقاهت پس از جراحی مغز نقش داشته باشد، محاکمه می‌شوند.

این هفته با احضار اولین شاهدان توسط وکلای تیم پزشکی متهم، دادگاه وارد مرحله جدیدی شد.

پیش از این، کارشناسانی که توسط دادستانی فراخوانده شده بودند، داروهای روانپزشکی تجویز شده توسط آگوستینا کوساچف روانپزشک را با توجه به اثرات بالقوه آنها بر عملکرد کبد، کلیه و قلب، زیر سوال برده بودند.

به گفته وکلای کوساچف، آنیبال آرکیو روانپزشک روز پنجشنبه این نظریه را رد کرد و گفت: علت مرگ مشخص نشده است، اما می‌توانم تایید کنم که نه آریتمی قلبی بوده و نه مشکل مربوط به دارو.

او اظهار کرد: تجویز داروهای روانپزشکی برای وضعیت بالینی بیمار مناسب بوده است و دوز داده‌شده به مارادونا باعث آریتمی قلبی نشده است.

آرکیو همچنین درباره نیاز مارادونا به بستری اجباری که توسط سایر کارشناسان در طول دادگاه مطرح شده بود، گفت: هیچ مدرک روشنی وجود ندارد که نشان دهد این بیمار به این نوع مراقبت نیاز داشته است.

دادستانی در این دادگاه، هم درمان روانپزشکی مارادونا و هم نقش کوساچف را را در ترتیب دادن اقامت او در بیمارستان تیگره، در شمال بوئنوس آیرس، جایی که در سن ۶۰ سالگی در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ درگذشت، را زیر سوال برده است.

مارادونا سه هفته قبل پس از انجام عمل جراحی برای درمان هماتوم ساب دورال، از بیمارستان مرخص شده بود.

انتظار می‌رود دادگاه تا نوامبر به پایان برسد. متهمان در صورت اثبات اتهامات‌شان، با حداکثر ۲۵ سال زندان روبرو خواهند شد.

منبع: ایرنا