En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

دادگاه مرگ مارادونا وارد مرحله جدیدی شد

یک روانپزشک که توسط وکلای مدافع برای شهادت در دادگاه بوینوس آیرس فراخوانده شده بود، از دارویی که اسطوره آرژانتینی در طول درمان خانگی‌اش در سال ۲۰۲۰ تجویز کرده بود، دفاع کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۱۳
| |
347 بازدید
مارادونا

به گزارش تابناک، محاکمه پزشکانی که وظیفه درمان دیگو مارادونا، اسطوره آرژانتینی را داشتند، وارد مرحله جدیدی شد.

مارادونا سال ۲۰۲۰ در طول درمان خانگی‌اش بر اثر ایست قلبی و تنفسی و بحران ریوی درگذشت و مناسب بودن و شرایط این مراقبت، محور اصلی محاکمه‌ای است که در ماه آوریل در بوئنوس آیرس آغاز شد.

هفت نفر از اعضای تیم پزشکی به دلیل سهل‌انگاری پزشکی که ممکن است در مرگ اسطوره فوتبال دنیا در دوران نقاهت پس از جراحی مغز نقش داشته باشد، محاکمه می‌شوند.

این هفته با احضار اولین شاهدان توسط وکلای تیم پزشکی متهم، دادگاه وارد مرحله جدیدی شد.

پیش از این، کارشناسانی که توسط دادستانی فراخوانده شده بودند، داروهای روانپزشکی تجویز شده توسط آگوستینا کوساچف روانپزشک را با توجه به اثرات بالقوه آنها بر عملکرد کبد، کلیه و قلب، زیر سوال برده بودند.

به گفته وکلای کوساچف، آنیبال آرکیو روانپزشک روز پنجشنبه این نظریه را رد کرد و گفت: علت مرگ مشخص نشده است، اما می‌توانم تایید کنم که نه آریتمی قلبی بوده و نه مشکل مربوط به دارو.

او اظهار کرد: تجویز داروهای روانپزشکی برای وضعیت بالینی بیمار مناسب بوده است و دوز داده‌شده به مارادونا باعث آریتمی قلبی نشده است.

آرکیو همچنین درباره نیاز مارادونا به بستری اجباری که توسط سایر کارشناسان در طول دادگاه مطرح شده بود، گفت: هیچ مدرک روشنی وجود ندارد که نشان دهد این بیمار به این نوع مراقبت نیاز داشته است.

دادستانی در این دادگاه، هم درمان روانپزشکی مارادونا و هم نقش کوساچف را را در ترتیب دادن اقامت او در بیمارستان تیگره، در شمال بوئنوس آیرس، جایی که در سن ۶۰ سالگی در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ درگذشت، را زیر سوال برده است.

مارادونا سه هفته قبل پس از انجام عمل جراحی برای درمان هماتوم ساب دورال، از بیمارستان مرخص شده بود.

انتظار می‌رود دادگاه تا نوامبر به پایان برسد. متهمان در صورت اثبات اتهامات‌شان، با حداکثر ۲۵ سال زندان روبرو خواهند شد.

منبع: ایرنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
مارادونا مرگ علت مرگ دادگاه ایست قلبی قصور پزشکی
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشک مارادونا: من مسئول قتل او نیستم
اتهام «قتل غیرعمد» علیه ۸ پزشک در مرگ مارادونا
دارویی که می‌توانست جان مارادونا را نجات دهد
اظهارات عجیب یکی از متهمان پرونده مارادونا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
7 ویدیو از انفجار علی الطاهر با 1100 تن مواد منفجره!
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
تصاویر تسخیر منطقه مشرف به باب المندب توسط انصارالله
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
ترامپ: شاید مجبور شویم این نقطه ایران را بمباران کنیم!
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qcT
tabnak.ir/005qcT