آماری از شهدای دانشآموز در حملات اخیر دشمن
به گزارش تابناک، محمد سلیمی در این نشست با اشاره به اهمیت حضور در مجامع و سازمانهای بینالمللی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازمانهای بینالمللی تلاش میکند تجارب موفق و دستاوردهای علمی و آموزشی خود را با سایر کشورها به اشتراک بگذارد و متقابلا از ظرفیتها و اندوختههای دیگر ملتها برای پیشرفت کشور بهره ببرد. کشورهایی نظیر مکزیک با سابقه و عمق فرهنگی و تاریخی طولانی، ظرفیتهای بسیار ارزشمندی برای همکاری دوجانبه در حوزههای علمی، آموزشی و فرهنگی دارند و حضور در این اجلاس زمینههای متعددی را برای تعاملات مشترک فراهم آورده است.
درخشش بینظیر نخبگان ایرانی در عرصههای جهانی و المپیادها
سلیمی با تأکید بر بیاثر بودن تحریمهای ظالمانه و شرایط سخت تحمیلی بر اراده علمی نخبگان کشور تصریح کرد: ایران اسلامی در حوزههای پزشکی، فناوری نانو و رقابتهای علمی همواره جایگاه برجستهای در جهان داشته است. در طول یک سال گذشته، علیرغم تحمیل شرایط دشوار جنگی، دانشآموزان نخبه ما موفق به کسب ۴۰ مدال جهانی شامل ۱۱ طلا، ۱۹ نقره و ۱۰ برنز شدند و کاروان المپیاد نجوم جمهوری اسلامی ایران نیز در دوسال پیاپی رتبه نخست جهان را از آن خود کرد. این دستاوردها نشان میدهد که برای ملتی با اراده و حافظ هویت خویش، هیچ بنبستی وجود ندارد.
نقض آشکار حقوق بینالملل و حمله به مدارس و فضاهای آموزشی
وی با اشاره به جنایات دشمن و خسارات وارد شده به بخش آموزش و غیرنظامیان خاطرنشان ساخت: در جریان حملات تحمیلشده به کشور، حدود ۴۰۰۰ غیرنظامی به شهادت رسیدند که در میان آنان ۲۷۹ دانشآموز و ۶۷ معلم شهید حضور دارند. همچنین حدود ۱۵۰۰ مدرسه و فضای آموزشی آسیب دیده است. تنها ۳ ساعت پس از آغاز تهاجم، در حملهای از پیش طراحیشده، یک مجتمع آموزشی ابتدایی دخترانه و پسرانه هدف قرار گرفت که به شهادت ۱۶۸ کودک زیر ۱۲ سال انجامید؛ اقدامی که نقض صریح موازین حقوق بینالملل و حقوق بشر است و عاملان آن هرگز نمیتوانند از مسئولیت قانونی و انسانی آن شانه خالی کنند.
استمرار آموزش و تبلور عدالت آموزشی؛ ساخت ۴۸۰۰ مدرسه جدید
رئیس مرکز امور بینالملل وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره چگونگی حفظ روحیه دانشآموزان و تداوم فرایند یادگیری در شرایط بحران گفت: آموزش در سختترین شرایط نیز در ایران تعطیل نشد. به کمک بسترها و زیرساختهای ملی نظیر پلتفرم شبکه دانشآموزی شاد، فرایند آموزش بهصورت برخط و مستمر ادامه یافت و دانشآموزان حتی آزمایشها و مطالعات علمی خود را متوقف نکردند.
وی در تشریح برنامههای عدالت آموزشی دولت جمهوری اسلامی ایران افزود: ما در ایران باور داریم توسعه پایدار کشور از مسیر آموزش و پرورش میگذرد. در همین راستا، در آغاز تجاوز ۱۲ روزه، همراه با دکتر پزشکیان، رئیسجمهور محبوب، در محرومترین مناطق استان ایلام برای توسعه زیرساختها و مدرسهسازی حضور یافتیم. در دو سال گذشته حدود ۴۸۰۰ مدرسه شامل ۴۶ هزار کلاس درس در سراسر کشور احداث شده است و هماکنون مدارسی داریم که حتی برای کمتر از ۱۰ دانشآموز و یا تنها یک دانشآموز در مناطق مرزی و دورافتاده دایر هستند.
آمادگی برای همکاریهای منطقهای با ایالت چیاپاس مکزیک
سلیمی در پاسخ به سؤالی پیرامون فراهم سازی زمینههای همکاری با ایالت چیاپاس مکزیک اظهار داشت: سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران با کسب افتخارات و جوایز متعدد بینالمللی، تجربیات بسیار موفقی در حوزه سوادآموزی در مناطق سختگذر و محروم دارد. ما آمادگی خود را برای انتقال این الگوها و دانش تجربی به مسئولان آموزشی ایالت چیاپاس اعلام کردهایم.
جنگ رسانهای و ایستادگی ملت ایران
وی در پایان با اشاره به ناکامی دشمنان در فشارهای نظامی و اقتصادی تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی و عدم موفقیت در تحمیل شروط خود به ملت بزرگ ایران، با ابزارهای رسانهای و فضای مجازی به دنبال وارونهنمایی واقعیتها است. حضور ما در محافل و نشستهای بینالمللی برای رساندن صدای حقیقت و واقعیات درخشان ایران به افکار عمومی جهان است؛ همانگونه که همدلی و اعلام همبستگی مردم مکزیک در جریان این سفر، بیانگر حقانیت و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز و تحریم است.
منبع: وزارت آموزش و پرورش