قیمت طلای جهانی افزایش یافت

به گزارش تابناک، هر اونس طلای جهانی امروز با رشد ۱.۶ درصدی به ۴۳۸۵ دلار رسید. افزایش قیمت روز جمعه بیشتر ناشی از خرید طلا در کف‌های قیمتی بود. اما چشم‌انداز افزایش نرخ بهره همچنان مانع اصلی رشد طلاست.شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اوت ۰.۴ درصد افزایش یافت. تورم سالانه نیز به ۳.۴ درصد رسید. این ارقام احتمال افزایش نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو را بالا برده است که تهدیدی برای قیمت طلای جهانی است.



بازار اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا را حدود ۸۵ درصد برآورد می‌کند؛ در حالی که این رقم پیش از انتشار داده‌های تورمی ۶۷ درصد بود.افزایش نرخ بهره معمولاً جذابیت طلا را کاهش می‌دهد؛ زیرا طلا سود دوره‌ای ندارد.امروز اگرچه در هند تقاضای فیزیکی طلا ضعیف شد و نوسان قیمت خریداران را عقب راند اما در چین تقاضای سرمایه‌گذاری همچنان قوی ماند و فتیله قیمت طلای زرد را بالا کشید.

منبع: فارس