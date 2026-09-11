En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قیمت طلای جهانی افزایش یافت

قیمت طلا امروز جمعه ۱۸ دلار بالا رفت، اما همچنان در مسیر ثبت سومین کاهش هفتگی متوالی قرار دارد؛ زیرا تورم آمریکا انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۹۸
| |
755 بازدید
طلای جهانی

به گزارش تابناک، هر اونس طلای جهانی امروز با رشد ۱.۶ درصدی به ۴۳۸۵ دلار رسید. افزایش قیمت روز جمعه بیشتر ناشی از خرید طلا در کف‌های قیمتی بود. اما چشم‌انداز افزایش نرخ بهره همچنان مانع اصلی رشد طلاست.شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اوت ۰.۴ درصد افزایش یافت. تورم سالانه نیز به ۳.۴ درصد رسید. این ارقام احتمال افزایش نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو را بالا برده است که تهدیدی برای قیمت طلای جهانی است.
 
بازار اکنون احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا را حدود ۸۵ درصد برآورد می‌کند؛ در حالی که این رقم پیش از انتشار داده‌های تورمی ۶۷ درصد بود.افزایش نرخ بهره معمولاً جذابیت طلا را کاهش می‌دهد؛ زیرا طلا سود دوره‌ای ندارد.امروز اگرچه در هند تقاضای فیزیکی طلا ضعیف شد و نوسان قیمت خریداران را عقب راند اما در چین تقاضای سرمایه‌گذاری همچنان قوی ماند و فتیله قیمت طلای زرد را بالا کشید.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا بازار طلا طلای جهانی قیمت طلا اونس طلا
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار، سکه و طلا امروز ۸ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلا در بازار امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلا در بازار امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۵
قیمت دلار در آخرین روز هفته/ سومین راهکار همتی برای مهار نرخ ارز چیست؟
آخرین قیمت سکه و دلار در بازار امروز ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
کاهش ناگهانی قیمت جهانی اونس طلا + نمودار
قیمت طلا و سکه امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۵
طلا و سکه همچنان در حال افزایش
قیمت جهانی طلا امروز 27 فروردین ماه
قیمت طلا امروز جمعه ۲۱ آذر +جدول
قیمت طلا امروز پنجشنبه ۷ فروردین ماه
قیمت طلای جهانی در بازار امروز ۲۹ تیر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
درون زهپاد آمریکایی شکار شده توسط ایران چیست؟
ویدیوی جنجالی: دلاری گوشت می‌گیریم، ذلت نمی‌پذیریم
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
انتقام نفت‌کش‌ها؛ پاسخ سپاه در آب‌های خلیج فارس
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qcE
tabnak.ir/005qcE