اهدای شال محبت به پزشکیان در هند + عکس
در جریان نشست رهبران ادیان نخبگان و بازرگانان کشور هند با مسعود پزشکیان توسط یکی از میهمانان شال «محبت» به رئیس جمهور اهدا شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۹۶| |
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به گزارش تابناک، در نشست رهبران، ادیان، نخبگان و بازرگانان کشور هند با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و پس از اظهارات سفیر ایران در دهلی نو ، به رسم یکی از سنت های تاریخی و قدیمی شال محبت توسط یکی از میهمانان به رییسجمهور اهدا و بر دوش وی انداخته شد.
شایان ذکر است، در بسیاری از مناطق هند هدیهدادن یا انداختن شال روی دوش فرد، بهویژه در مراسم استقبال، بزرگداشت یا تشکر، نشانهٔ احترام، محبت و افتخار است.
منبع: ایسنا
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