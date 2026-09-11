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اهدای شال محبت به پزشکیان در هند + عکس

در جریان نشست رهبران ادیان نخبگان و بازرگانان کشور هند با مسعود پزشکیان توسط یکی از میهمانان شال «محبت» به رئیس جمهور اهدا شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۹۶
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک، در نشست رهبران، ادیان، نخبگان و بازرگانان کشور هند با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و پس از اظهارات سفیر ایران در دهلی نو ، به رسم یکی از سنت های تاریخی و قدیمی شال محبت توسط یکی از میهمانان به رییس‌جمهور اهدا و بر دوش وی انداخته شد.

شایان ذکر است، در بسیاری از مناطق هند هدیه‌دادن یا انداختن شال روی دوش فرد، به‌ویژه در مراسم استقبال، بزرگداشت یا تشکر، نشانهٔ احترام، محبت و افتخار است.

منبع: ایسنا

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