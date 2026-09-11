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ادعاهای ترامپ و هگست علیه ایران در سالگرد ۱۱ سپتامبر

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در بیست و پنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر با تکرار لفاظی‌های خود علیه ایران، بار دیگر با تکرار توهماتش مدعی شد: جمهوری اسلامی ایران حامی شماره یک تروریسم در جهان است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۹۲
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ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ امروز (جمعه) به وقت محلی ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (برابر ۲۰ شهریور ۱۴۰۵) در بیست و پنجمین سالگرد حمله ۱۱ سپتامبر ادعا کرد: «به نیروهای نظامی که همین حالا تلاش می‌کنند اطمینان حاصل شود بزرگ‌ترین حکومت حامی تروریسم در جهان، جمهوری اسلامی ایران، هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، ادای احترام می‌کنیم.»

وی با ارتباط جنگ بی دلیل و فرسایشی خود علیه ایران و ربط دادن آن به ۱۱ سپتامبر مدعی شد: تاکید می کنم که ما هرگز وقایع ۱۱ سپتامبر را فراموش نخواهیم کرد و امروز در راستای عمل به آن عهد، در حال جنگیدن هستیم! نیروهای ما اکنون برای تضمین جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای فعالیت می کنند!

رئیس جمهوری آمریکا با چشم پوشی از جنایات واشنگتن در جنگ علیه کشورها از جمله ایران مدعی شد: نمی‌توانیم لحظه شرارت در ۱۱ سپتامبر را فراموش کنیم؛ امروز در حال کشف هویت کشورمان هستیم و باید قوی و هوشمند باشیم.

وی تصریح کرد: پس از امتحان ۱۱ سپتامبر اکنون در معرض آزمایش جدیدی قرار گرفته ایم و ما موفقیت خود را در آن ثابت کرده ایم.

در بیست و پنجمین مراسم سالگرد ۱۱ سپتامبر، چهار رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا و همسرانشان برای ادای احترام به جانباختگان در نیویورک حضور پیدا کردند. باراک و میشل اوباما، بیل و هیلاری کلینتون، جورج و لورا بوش و جو و جیل بایدن در این مراسم در صف اول و در کنار جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا ایستادند.

وزیر جنگ آمریکا و تلاش برای مرتبط کردن جنگ علیه ایران با واکنش واشنگتن به حملات ۱۱ سپتامبر

«پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا نیز در این مراسم، واکنش ایالات متحده به حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را به جنگ کنونی علیه ایران مرتبط و ادعا کرد: پنتاگون در برابر «دشمنانی که از ما متنفرند» همچنان «همواره هوشیار» است.

هگست با تکرار لفاظی های ترامپ گفت: «طی شش ماه گذشته، ما یکی از فعال‌ترین دولت‌های حامی تروریسم در جهان را به ویرانی کشانده‌ایم.»

وی در توجیه حملات تجاوزکارانه بی دلیل علیه ایران مدعی شد: «جنگجویان ما با یک حکومت دینی اسلامی جنگیده‌اند که نزدیک به نیم قرن  خواستار مرگ ما بوده است.»

وزیر جنگ ترامپ در ادامه لفاظی هایش ادعا کرد: «ما همچنان اطمینان حاصل می‌کنیم که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.»

وی ادامه حملات لفظی به ایران بدون اشاره به جنایات و جنگ های آمریکا مدعی شد: حکومت ایران دهه‌ها از حملات «تروریستی» علیه آمریکایی‌ها حمایت کرده و هزاران نفر، از جمله همرزمان ما در عراق و افغانستان، را کشت؛ آنها ترامپ را در محاسبات خود ندیده بودند.

هگست با بیان این ادعا که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، مدعی شد: «فشار اقتصادی هر روز شدیدتر می‌شود.»

وزیر جنگ آمریکا درباره تنگه هرمز نیز مدعی شد: «ما تنگه را در کنترل داریم. ما این نبرد را به پایان خواهیم رساند.»

هگست همچنین از حاضران در این نشست خواست نسل‌های جوان‌تر را درباره حملات ۱۱ سپتامبر آگاه کنند و گفت: «می‌بینید، بسیاری از کسانی که همین حالا لباس کشورمان را بر تن دارند، ۱۱ سپتامبر را به یاد نمی‌آورند. بسیاری از آنها حتی هنوز متولد نشده بودند و این موضوع وظیفه ماست که در چنین روزی و روزهای دیگری مانند آن، این خاطره را به فرزندانمان منتقل کنیم.»

منبع: ایرنا

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آمریکا ترامپ 11 سپتامبر سالگرد ایران برنامه هسته ای
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