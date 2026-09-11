پزشکیان با نخست وزیر هند دیدار کرد + عکس
رئیس جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس بریکس در دهلینو ضمن دیدار با نخست وزیر هند بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک و تداوم توافقات راهبردی در کشور تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۸۸| |
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به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان عصر امروز؛ جمعه در دیدار با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند تقویت و گسترش ارتباطات بین کشورهای منطقه را ضروری دانست و یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران و هند دارای مشترکات متعددی هستند و این اشتراکات میتواند به توسعه همکاریها کمک کند.
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