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پزشکیان با نخست وزیر هند دیدار کرد + عکس

رئیس جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی‌نو ضمن دیدار با نخست وزیر هند بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک و تداوم توافقات راهبردی در کشور تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۸۸
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان عصر امروز؛ جمعه در دیدار با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند تقویت و گسترش ارتباطات بین کشورهای منطقه را ضروری دانست و یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران و هند دارای مشترکات متعددی هستند و این اشتراکات می‌تواند به توسعه همکاری‌ها کمک کند.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور اجلاس بریکس هند نارندرا مودی نخست وزیر هند
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