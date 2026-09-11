En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هشدار بقائی نسبت به استفاده ابزاری از آژانس

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص پیامدهای استفاده ابزاری از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بسترسازی فشار سیاسی و توجیه‌ تجاوز نظامی علیه ایران هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۷۶
| |
209 بازدید
اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس درباره عملکرد مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال موضوع هسته‌ای ایران هشدار داد.

او نوشت: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش‌دهی فنی مرجعی که اعتبارش بر تخصص فنی، بی‌طرفی و استقلال عمل آن استوار است، را به توجیه سیاسی برای جنگ‌افروزی تبدیل کرده است.

بقائی افزود، زمانی که گزارش‌های آژانس به جای رفع ابهام‌ها، به تهیه‌کننده خوراک برای تولید روایت تهدید و ساختن پرونده‌ سیاسی و حقوقی علیه یک کشور بدل می‌شوند، مرز میان «نظارت فنی» و زمینه‌سازی برای تجاوز نظامی، به شکلی خطرناک از بین می‌رود.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، این مسئله صرفاً به خدشه‌دار شدن اعتبار آژانس یا مدیرکل آن محدود نمی‌شود؛ بلکه آنچه بر باد می‌رود، ارزشمندترین دارایی آژانس، یعنی اعتبار آن به عنوان مرجع بی‌طرف و مستقل، است. هنگامی که اعتبار فنی و نهادی آژانس قربانی دستورکارهای سیاسی می‌شود، آژانس تبدیل به ابزاری برای منطقی جلوه‌دادن و تسهیل تجاوز می‌شود.

بقائی نوشت: این یک شکست نهادی عمیق است. بدتر آنکه، این وضعیت آژانس را تبدبل به یک همدست جهت بسترسازی سیاسی برای یک جنگ غیرقانونی و انتخابی می‌کند؛ جنگی که در راستای مطامع و جاه‌طلبی‌های رژیمی نسل‌کش صورت می‌گیرد که همچنان مانع اصلی بر سر راه ایجاد خاورمیانه‌ عاری از سلاح‌های کشتار جمعی است.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: نهادی که وظیفه کمک به صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، هرگز نباید بخشی از زنجیره تولید بهانه برای جنگ باشد. در ارزیابی مسئولیتِ تجاوز نظامی و جنایات جنگی، مطالبه پاسخگویی را نمی‌توان تنها به کسانی محدود کرد که دستور حمله می‌دهند یا شخصاً چنین حملات غیرقانونی‌ای را اجرا می‌کنند. مسئولیت باید شامل حال کسانی نیز بشود که آگاهانه به شکل‌گیری بهانه‌های سیاسی و حقوقی برای توجیه تجاوز کمک کرده‌اند.

به گفته بقائی، کسانی که ارزیابی‌های نادرست را به مثابه مبنایی موثق برای اقدامات قهری عرضه می‌کنند و از این طریق زمینه و بستر تجاوز را فراهم می‌نمایند یا آن را مشروع جلوه می‌دهند، نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت پیامدهای آن شانه خالی کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه آژانس بین المللی انرژی اتمی شورای حکام قطعنامه
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرلشکر رضایی: قطعنامه ضدایرانی آژانس غیرقانونی است
واکنش ایران به اظهارات گروسی در شورای حکام
ثبت پیش‌نویس قطعنامه ضدایرانی غرب در آژانس
توضیح تفصیلی رضا نجفی درباره اجرای پادمان در ایران
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
بیانیه هشدارآمیز نمایندگی ایران در شورای حکام آژانس
واکنش معاون وزیر خارجه به تصویب قطعنامۀ ضدایرانی
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»
قطعنامه ضد ایرانی آژانس با ۲۰ رأی مثبت تصویب می‌شود/ شاید غرب با چین و روسیه درباره ایران معامله کند
قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام تصویب شد
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
انتقام نفت‌کش‌ها؛ پاسخ سپاه در آب‌های خلیج فارس
تخمه کدو، خوراکی که می‌تواند رژیم شما را غافلگیر کند
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qbs
tabnak.ir/005qbs