رأی سهراب برگشت؛ حردانی در تمرین استقلال/ بخشیده شدن کاپیتان آبی پیش از حضور در آسیا

رأی سهراب بختیاری‌زاده برگشت و او اجازه داد صالح حردانی پس از عذرخواهی و پشیمانی از بی انضباطی رقم خورده، به تمرین استقلال برگردد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، صالح حردانی که پس از دیدار هفته پنجم استقلال مقابل پرسپولیس مورد غصب سهراب بختیاری‌زاده قرار گرفته بود و از تمرینات این تیم کنار گذاشته شد، پس از پشت سر گذاشتن هفته‌های ششم و هفتم لیگ برتر و پیش از حضور آبی‌پوشان در لیگ نخبگان آسیا بخشیده شد تا استقلال را همراهی کند.

سایت رسمی باشگاه استقلال در این خصوص نوشت: «با نظر سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال، صالح حردانی که پیش‌تر به دلیل مسائل انضباطی از حضور در تمرینات منع شده بود، از امروز در تمرینات تیم شرکت خواهد کرد و همراه کاروان استقلال راهی بصره می‌شود. باشگاه استقلال ضمن تقدیر از رویکرد حرفه‌ای و قاطع سهراب بختیاری‌زاده در حفظ نظم و انضباط تیمی، از صالح حردانی نیز به دلیل پذیرش مسئولیت رفتار خود و عذرخواهی صادقانه قدردانی می‌کند.»

صالح حردانی که با تصمیم بختیاری‌زاده در دیدار با آلومینیوم اراک و پیکان از لیست آبی‌پوشان خط خورده بود، دیدار پنجشنبه شب استقلال مقابل پیکان را از نزدیک تماشا کرد و سپس در جمع رسانه‌ها به صورت رسمی از سهراب بختیاری‌زاده عذرخواهی کرد: «یک اتفاق ناخواسته درون خانواده رخ داد و اگر باعث رنجش همبازیان و کادر فنی شدم، از سهراب بختیاری‌زاده عذرخواهی می‌کنم. این نخستین بار است که در چنین شرایطی قرار می‌گیرم. ناخواسته فشار زیادی روی بازیکن وجود دارد، ضربان بالا می‌رود و فشار مسابقه زیاد است و من اشتباه کردم. اشتباه خودم را می‌پذیرم و دوست ندارم برای تیم حاشیه درست کنم و به خودم چنین اجازه‌ای نمی‌دهم که به استقلال و هواداران عزیز بی‌احترامی کنم یا برای تیم حاشیه ایجاد شود. عذرخواهی می‌کنم و در خدمت آقای سهراب، سرمربی تیم هستم. همه، از بازیکنان گرفته تا هواداران و مدیریت باشگاه، وظیفه دارند از سرمربی تیم حمایت کنند.»

حالا این عذرخواهی و البته ورود مدیران باشگاه استقلال برای حل و فصل کردن ماجرا، باعث شد تا رأی سهراب بختیاری‌زاده برگردد. سرمربی آبی‌پوشان پیش از دیدار این تیم مقابل آلومینیوم قاطعانه گفته بود که تا زمان حضور او روی نیمکت استقلال، صالح حردانی جایی در این تیم ندارد. با این حال، عذرخواهی کاپیتان آبی‌ها باعث شد بختیاری‌زاده هم نرم شود و اجازه بازگشت مدافع راست خود را به تمرینات بدهد.

در ادامه اطلاعیه باشگاه استقلال در این خصوص نیز سعی شده تا به سایر بازیکنان نیز هشدار داده شود تا نظم و انضباط را رعایت کنند: «در استقلال رعایت اصول حرفه‌ای و انضباطی برای همه اعضای تیم یک اصل غیرقابل چشم‌پوشی است و در کنار آن، پذیرش اشتباه و تلاش برای جبران نیز همواره مورد احترام قرار می‌گیرد. موضوع اخیر نیز با تدبیر کادر فنی و رفتار مسئولانه بازیکن، در فضایی حرفه‌ای و درون خانواده استقلال حل‌وفصل شد. باشگاه استقلال با تأکید بر اتحاد و همدلی موجود میان مدیریت، کادر فنی و بازیکنان، اجازه نخواهد داد حاشیه‌سازی‌های بیرونی خللی در مسیر تیم ایجاد کند. تمرکز مجموعه استقلال همچنان بر موفقیت تیم و سربلندی نام بزرگ استقلال خواهد بود.»

به گزارش تابناک، استقلال در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا قرار است روز دوشنبه، ۲۳ شهریورماه در بصره عراق از السد قطر میزبانی کند.