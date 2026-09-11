معاون اول رئیس‌جمهوری تأکید کرد: از پیروزی‌های ملت قهرمان یمن خرسندیم. پیام ما به حکام منطقه دعوت به عقلانیت رهایی از وابستگی و وحدت حول پرچم اسلام است.

به گزارش تابناک؛ محمدرضا عارف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«از پیروزی‌های ملت قهرمان یمن خرسندیم پیام ما همچون گذشته به حکام منطقه دعوت به عقلانیت رهایی از وابستگی و وحدت حول پرچم اسلام است.

تشکیل بلوک مقتدر اقتصادی و سیاسی اسلامی با رعایت شئون همسایگی و انسجام منطقه‌ای ضامن منافع امت اسلامی است.»