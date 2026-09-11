En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بازی بدون تماشاگر در فوتبال ایران ممنوع شد

رئیس فدراسیون فوتبال بازی بدون تماشاگر را ممنوع کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۷۰
| |
995 بازدید
فوتبال

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، روز گذشته در جلسه‌ای با ارکان قضایی فدراسیون بر ممنوعیت برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگران تأکید کرد. تاج در این جلسه خواستار آن شد جرائم دیگری برای تیم‌های متخلف در نظر گرفته شود.

 

این فصل، دیدار تراکتور و پرسپولیس با حکم محرومیت تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام برگزار شد و هواداران دو تیم امکان حضور در ورزشگاه را نداشتند. 

 

محرومیت تماشاگران از حضور در ورزشگاه در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از احکام انضباطی اجرا شده و در موارد مختلف، مسابقات بدون حضور هواداران برگزار شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال فدراسیون فوتبال بازی بدون تماشاگر ممنوع فوتبال ایران مهدی تاج
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک
ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت آب در هاون کوبیدن است / گروسی با این رویکرد‌ها صلاحیت دبیرکلی سازمان ملل را ندارد
فال روزانه ماه تولد؛ جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵
انتقام نفت‌کش‌ها؛ پاسخ سپاه در آب‌های خلیج فارس
ترامپ زمان پایان جنگ با ایران را اعلام کرد
تخمه کدو، خوراکی که می‌تواند رژیم شما را غافلگیر کند
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qbm
tabnak.ir/005qbm