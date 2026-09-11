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پزشکیان وارد دهلی‌نو شد

رئیس جمهور وارد پایتخت هند شد تا برنامه‌های خود را برای حضور در اجلاس بریکس شروع کند.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۶۸
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پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به‌منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشور‌های عضو بریکس، دقایقی پیش با استقبال شانتانو تاکور وزیر مشاور در امور بنادر و کشتیرانی هند وارد شهر دهلی‌نو محل برگزاری این اجلاس شد.

پزشکیان در جریان این سفر در نشست اصلی سران کشور‌های بریکس، همایش اقتصادی سران عضو بریکس و جلسه غیر علنی سران عضو بریکس با موضوع حاکمیت جهانی فراگیر و تقویت چند‌جانبه‌گرایی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

 

رئیس‌جمهور هم‌چنین دیدار‌هایی با نخست‌وزیر هند، نخست‌وزیر مالزی، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی و نیز برخی دیگر از سران و مقامات شرکت‌کننده در این اجلاس خواهد داشت.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور بریکس هند
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tabnak.ir/005qbk