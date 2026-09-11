پزشکیان وارد دهلینو شد
رئیس جمهور وارد پایتخت هند شد تا برنامههای خود را برای حضور در اجلاس بریکس شروع کند.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۶۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مسعود پزشکیان رئیسجمهور بهمنظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، دقایقی پیش با استقبال شانتانو تاکور وزیر مشاور در امور بنادر و کشتیرانی هند وارد شهر دهلینو محل برگزاری این اجلاس شد.
پزشکیان در جریان این سفر در نشست اصلی سران کشورهای بریکس، همایش اقتصادی سران عضو بریکس و جلسه غیر علنی سران عضو بریکس با موضوع حاکمیت جهانی فراگیر و تقویت چندجانبهگرایی به ایراد سخنرانی میپردازد.
رئیسجمهور همچنین دیدارهایی با نخستوزیر هند، نخستوزیر مالزی، رئیسجمهور آفریقای جنوبی و نیز برخی دیگر از سران و مقامات شرکتکننده در این اجلاس خواهد داشت.
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