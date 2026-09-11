خطیب نماز جمعه تهران گفت: وحدت و اتحاد مستحکم ملت، هماهنگی میدان، خیابان، دیپلماسی و خدمت، رمز اقتدار ایرانیان است و همه باید با هم و دست در دستان یکدیگر این اتحاد مقدس را پاس داریم.

وحدت ملت، هماهنگی میدان، خیابان، دیپلماسی و خدمت رمز اقتدار ایرانیان است

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: تحولات اخیر در منطقه و اقدامات موفق و ویرانگر ایران و یمن و حزب الله مقاوم و محور مقاومت در مقابله با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدین آنها عمق شکست راهبردی واشنگتن و تل‌اویو را به روشنی نشان می‌دهد.

وی افزود: جنگ‌طلبی و تهاجم نظامی آمریکا به عامل تعیین‌کننده‌ای برای تغییر موازنه قدرت به نفع ایران، محور مقاومت و ملل منطقه تبدیل شده است، اگر جنگ‌افروزی آمریکا نبود ما قطعا امروز در این نقطه از قدرت قرار نداشتیم، آبراه راهبردی هرمز در دستان قدرتمند نیرو‌های مسلح و سپاه مقتدر نبود و پایگاه‌های آمریکا در منطقه به بیغوله تبدیل نشده بود. در منطقه استراتژیک جنوب غربی آسیا بر شبکه‌ای از ظرفیت‌های متکثر و بازیگران متحد و هماهنگ استوار است و ایران در این منظومه در جایگاه ستون مرکزی نظم و قدرت قرار گرفته است.

ابوترابی فرد تصریح کرد: امروز نقطه ثقل راهبرد دشمن پس از تجربه شکست سخت در میدان نظامی و سیاسی بر هم زدن ثبات و کاهش تاب‌آوری ملی است، بدون تردید وحدت و انسجام ملی، تحکیم پیوند ملت و دولت، ملت و حاکمیت، ستون اصلی تاب‌آوری است.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: این است که پرتکرارترین واژه در پیام‌های رهبری معظم، حراست از این سرمایه گرانبهای ملی و دینی است، ایشان در پیام اخیرشان تاکید فرمودند بدخواهان و دشمنان اسلام برنامه اسلامی خود را بر برجسته‌سازی اختلاف برای تضعیف امت اسلامی متمرکز کرده‌اند و اختلافات خود را پنهان کردند و ایشان اشاره کردند آحاد ملت ایران نباید به هیچ وجه اجازه بروز هیچ اختلافی را در میان خود بدهند.

وی تصریح کرد: وحدت و اتحاد مستحکم ملت، هماهنگی میدان، خیابان، دیپلماسی و خدمت رمز اقتدار ایرانیان است، در این راستا همه با هم و دست در دستان یکدیگر این اتحاد مقدس را پاس داریم.

وی گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه نبرد و پیروز رمضان و هرمز نشان داد که ارائه منسجم ملی، فتح‌الفتوح ما ایرانیان است و از این سرمایه عظیم ملی باید حراست کنیم.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با نگاه به تحولات بنیادین منطقه کشور دوست و برادر یمن گفت: صاحبان قدرت در غرب را به نگاه درست به واقعیت‌ها دعوت می‌کنم، هیات حاکمه آمریکا، رژیم صهیونی و متحدین آنها باید این حقیقت را به یاد بسپارند که قدرت امپریالیستی آمریکا و غرب به صورت اصولی رو به ضغف و ناتوانی رفته است.