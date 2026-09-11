چین تایپه هم حریف والیبال ایران در راه قهرمانی آسیا نشد

به گزارش تابناک به نقل از فارس: مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ امروز جمعه ۲۰ شهریور در فوکوئوکای ژاپن پیگیری شد و تیم ملی ایران با عبور از چین‌تایپه به جمع چهار تیم برتر رقابت‌ها رسید.

شاگردان روبرتو پیاتزا از ساعت ۱۰ به وقت تهران مقابل چین‌تایپه قرار گرفتند و در دیداری که با برتری ایران همراه بود، حریف خود را سه بر یک شکست دادند. ایران ست‌های اول، دوم و چهارم را با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ از آن خود کرد و تنها در ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ مغلوب شد.

پیاتزا در این مسابقه با توجه به فشردگی برنامه مرحله حذفی و برگزاری سه دیدار متوالی، تلاش کرد از ظرفیت نیمکت تیمش استفاده کند تا فشار کمتری به بازیکنان اصلی وارد شود.

عرشیا به‌نژاد، مرتضی شریفی، سیدعیسی ناصری، علی حاجی‌پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده و محمدرضا حضرت‌پور ترکیب آغازکننده ایران را تشکیل دادند.

ایران با این پیروزی ۰.۹۲ امتیاز به مجموع امتیازات خود در رده‌بندی جهانی اضافه کرد و با ۲۱۵.۱۸ امتیاز در جایگاه هفدهم جهان باقی ماند.

استرالیا و کره‌جنوبی پیش از ایران با شکست حریفان خود نخستین تیم‌های صعودکننده به نیمه‌نهایی بودند و تکلیف آخرین تیم این مرحله نیز امروز با برگزاری دیدار ژاپن و هند از ساعت ۱۴ مشخص خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده والیبال ورلد، ایران در مرحله نیمه‌نهایی فردا شنبه ۲۱ شهریور به مصاف استرالیا می‌رود.