تکذیب افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عباس گودرزی، نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به انتشار مطالبی درباره افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس، این ادعا را کذب دانست و گفت: نمایندگان مجلس نیز مانند سایر افراد، افزایش حقوقی را که در قانون بودجه برای ابتدای سال مصوب شده بود، دریافت کردهاند و در این مقطع از سال هیچ ریالی به حقوق نمایندگان اضافه نشده است و خبر منتشر شده از اساس کذب است.
دشمن پس از شکست در میدان به دنبال جنگ شناختی است
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به حواشی ایجادشده پیرامون این ادعا، اظهار کرد: دشمن پس از شکست در میدان نظامی، به سمت جنگ شناختی و عملیات روانی رفته و تلاش میکند میان مردم و مسئولان شکاف ایجاد کند؛ سیاستی که مدتهاست دنبال میشود و هدف آن تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد بیاعتمادی است.
وی تصریح کرد: دشمن پس از شکستهای پیدرپی در روزهای اخیر، به هر ترفندی متوسل میشود تا پیروزیهای ملت ایران را برای مردم تلخ کند و یکی از این روشها، انتشار اخبار کذب و حاشیه سازی در فضای عمومی کشور است.
گودرزی با بیان اینکه انتشار چنین مطالبی میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار دهد، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام است، باید در برابر اخبار کذب و فضاسازیهای روانی هوشیار بود و اجازه نداد ادعاهای بیاساس موجب ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان شود.