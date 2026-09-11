شبکه الجزیره گزارش داد، نیرو‌های انصارالله آخرین بخش از نوار ساحلی یمن در دریای سرخ را به تصرف خود درآورده و عملیاتی ۱۸ ساعته را به پایان رسانده‌اند؛ عملیاتی که کنترل کامل تمام خط ساحلی دریای سرخ را برای آنها به ارمغان آورده است.

به گزارش تابناک؛ بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام محلی یمنی و همچنین گزارش میدانی خبرنگاران الجزیره در محل، نیرو‌های انصارالله یمن در جریان یک عملیات ۱۸ ساعته، آخرین مناطق ساحلی تحت کنترل نیرو‌های مزدور سعودی در ساحل دریای سرخ را تصرف کرده و کنترل کامل این نوار ساحلی را به دست گرفته‌اند.

در این عملیات، نیرو‌های انصارالله یمن پس از خروج نیرو‌های دولتی از المخا، با مقاومت محدودی به سمت جنوب پیشروی کردند و مناطق ذباب و سپس مُراد، آخرین شهر ساحلی تحت کنترل دولت، را به تصرف خود درآوردند.

به گزارش الجزیره، در ادامه، نیرو‌های دریایی انصارالله با پیشروی در آب‌های ساحلی، جزیره میون در تنگه راهبردی باب‌المندب را نیز به کنترل خود درآوردند و وارد جزیره زُقر شدند. الجزیره گفته، درگیری‌ها در این جزیره همچنان ادامه دارد.

نبرد برای تسلط بر میون (پریم)؛ نبردی به قدمت تاریخ

جزیره میون در تنگه باب‌المندب قرار دارد؛ گلوگاهی ژئوپلیتیکی که از زمان آغاز جنگ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه ایران و عملاً بسته شدن تنگه هرمز، اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است.

موقعیت میون در باریک‌ترین بخش تنگه‌ای که شاخ آفریقا را تنها ۱۲ مایل (حدود ۱۹ کیلومتر) از شبه‌جزیره عربستان جدا می‌کند، باعث شده این جزیره برای نسل‌ها مورد توجه امپراتوری‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای باشد. میون در گذشته یکی از ایستگاه‌های سوخت‌رسانی کشتی‌های امپراتوری بریتانیا در مسیر هند بود و آثار دوران استعمار این جزیره همچنان در ویرانه‌های فرسوده آن قابل مشاهده است.

سی ان ان در گزارشی درباره جزیره میون (پریم) نوشت، تنگه باب‌المندب که می‌توان آن را «دوقلوی کوچک‌تر تنگه هرمز» دانست، پس از اختلال در تردد کشتی‌ها از هرمز، به یکی از مهم‌ترین مسیر‌های جایگزین برای انتقال انرژی تبدیل شده است.

بر اساس ارزیابی مطرح‌شده در گزارش سی ان ان، اگر روند‌های تاریخی راهنمای مناسبی باشند، باب‌المندب می‌تواند به عرصه بعدی فشار ایران بر دولت دونالد ترامپ از طریق نیرو‌های نیابتی‌اش تبدیل شود؛ فشاری که در صورت اختلال در عبور نفتکش‌ها، می‌تواند به افزایش قیمت نفت و در نهایت آسیب به چشم‌انداز جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر منجر شود.