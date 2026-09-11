ایران ۳ - ۱ چین‌تایپه_شاگردان پیاتزا به نیمه‌نهایی آسیا رسیدند

مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ شهریور با چهار دیدار در شهر فوکوئوکا ژاپن پیگیری می شود. در روز نخست این مرحله تیم‌های استرالیا و کره جنوبی با شکست حریفان خود به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. تیم ملی والیبال ایران نیز از ساعت ۱۰ امروز (جمعه ۲۰ شهریور) به وقت تهران در سومین دیدار مرحله یک چهارم نهایی به مصاف چین تایپه رفت و مردان والیبال کشورمان سه بر یک حریف خود را شکست دادند.