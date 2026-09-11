بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت سد‌های تهران، سد ماملو کمترین و سد طالقان بیشترین حجم آب را دارد که در مجموع این شرایط بیانگر وضعیت نامناسب سد‌های تهران و لزوم مدیریت مصرف آب توسط شهروندان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را با حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری ذخیره نسبت به دوره‌های گذشته آغاز کردیم و با وجود بارندگی‌های مناسب در برخی مقاطع، ذخایر سد‌های تأمین‌کننده آب تهران همچنان با شرایط ایده‌آل فاصله دارد.

در این راستا، طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا تاریخ ۱۴ شهریور ماه، موجودی مخزن سد امیرکبیر به ۱۴۸ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر ۸۳ درصد پرشدگی این سد است که این رقم نسبت به سال گذشته ۳۱۸ درصد تغییر داشته است.

موجودی مخزن سد لار نیز ۵۱ میلیون مترمکعب ثبت شده و پرشدگی این سد به ۵ درصد رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۵۲ درصد تغییر داشته است.

همچنین آمار منتشر شده گویای آن است که موجودی مخزن سد لتیان ۳۸ میلیون متر مکعب است که نشان دهنده پرشدگی ۵۱ درصد است که میزان تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد است.

از سوی دیگر موجودی مخزن سد ماملو در مقایسه با چهار سد دیگر تهران همچنان نامناسب است به گونه‌ای که موجود محزن این سد ۳۲ میلیون متر مکعب بوده که پرشدگی آن به ۱۳ درصد رسیده و میزان تغییرات آن نسبت به سال گذشته ۵۷ درصد اعلام شده است.

در این میان، وضعیت سد طالقان نسبت به سایر سد‌های تأمین‌کننده آب تهران اندکی بهتر گزارش شده به طوری که موجودی مخزن این سد ۱۹۷ میلیون مترمکعب بوده و پرشدگی آن به ۴۷ درصد رسیده، اما نسبت به سال گذشته، تغییر ۶ درصدی حجم مخزن را نشان می‌دهد.