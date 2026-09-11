رئیس‌جمهوری با قدردانی از رقبای انتخاباتی خود که امروز در کنار دولت قرار گرفته‌اند و برای حل مشکلات تلاش می‌کنند، تصریح کرد: حتی به همین آقای جلیلی هم گفته‌ام برای حل مشکلات به دولت کمک کند، هرکجا که می‌تواند اختیار می‌دهم که مشکلات را حل کند، پیشنهاد نمی‌خواهم، مشکل ما نبود راه‌حل نیست، بلکه افرادی می‌خواهیم که بتوانند مشکلات را حل کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان در نشست با روسای دانشگاه‌های برتر کشور با تاکید بر اینکه فرآیند مشارکت‌دهی دانشجویان در امور دانشجویی باید در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد، گفت: در ماه نخست سال تحصیلی جاری، مطابق تصمیمات اخذ شده پیشین اقدام شود و پس از نظرسنجی از دانشجویان در صورت لزوم تغییر در فرآیند‌های اجرایی صورت گیرد.

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین آزاد اشاره و تاکید کرد: این اقدام با هماهنگی و گفت‌و‌گو با تمام بخش‌های مربوطه و صاحبان فرآیند صورت گرفت، جلساتی با اتحادیه تاکسیرانان و تاکسی‌های اینترنتی برگزار کردیم تا هیچ یک از آنها با مشکلی مواجه نشوند. اگر در اتخاذ هر تصمیمی با صاحبان فرآیند گفت‌و‌گو و مسائل و مشکلات آنها مدنظر قرار گیرد، مشکلات به حداقل می‌رسد.

کشور نسبت به بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که در آن دانشجو تربیت می‌کنیم، بی‌نیاز است

پزشکیان با انتقاد از صرف بودجه‌های هنگفت برای رشته‌های دانشگاهی غیرضروری و فاقد بهره‌مندی کافی برای کشور، تاکید کرد: کشور نسبت به بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که در آن دانشجو تربیت می‌کنیم، بی‌نیاز است. آیا بررسی کرده‌ایم که چه تعداد دانشجو در چه رشته‌هایی نیاز داریم؟ رسالت دانشگاه پیام نور تربیت دانشجو در داخل سیستم و آموزش نیرو‌های فارغ‌التحصیل در سازمان‌ها و ادارات بود، اما اکنون به تربیت دانشجو روی آورده است، یک سال به این دانشگاه فرصت دادیم که فرآیند‌های خود را اصلاح و به رسالت پیشین خود بازگردد.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه از مسیر‌های گذشته به مقصد جدید نخواهیم رسید، تصریح کرد: اگر قرار بود مشکلات با قالب‌های پیشین حل شود که تا کنون حل شده بود، اگر می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم باید قالب‌شکنی کنیم. منابع محدودی داریم و براساس آن باید تصمیم بگیریم، از دانشگاه‌ها انتظار داریم که تصمیم درست اتخاد کنند و این تصمیمات را به درستی اجرایی کنند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه پذیرش دانشجو باید متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه و بودجه‌های مصوب باشد، اظهار کرد: در پذیرش دانشجو باید کیفیت آموزشی و نیاز‌های روز کشور را در اولویت قرار دهیم، اگر این تناسب را رعایت کنیم، می‌توانیم بودجه اضافی را صرف تامین مالی و بهبود معیشت اعضای هیئت علمی کنیم.

اگر لازم باشد بودجه جا‌های دیگر را قطع می‌کنیم و به دانشگاه اختصاص می‌دهیم

رئیس‌جمهوری، تامین بودجه و ارز لازم برای توسعه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها را از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم دانست و گفت: یک تا ۲ میلیارد دلار برای تجهیز و توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها نیاز داریم که با کمک رئیس سازمان برنامه و بودجه، درصدد تامین آن هستیم. حل مسائل دانشگاه برای دولت از اولویت برخوردار است و حتی اگر لازم باشد بودجه جا‌های دیگر را قطع می‌کنیم و به دانشگاه اختصاص می‌دهیم.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها باید در مدیریت اقتصادی، کیفیت و اثربخشی، همچنین مدیریت هزینه‌ها یاری‌رسان دولت باشد، اضافه کرد: باید از ظرفیت علمی استادان و دانشگاهیان برای مدیریت کشور استفاده کنیم، معتقدم که مملکت را مغز و اندیشه صاحبان علم اداره می‌کند، اینکه گروهی هزینه و تقاضا ایجاد کنند و گروهی دیگر در صدد رفع آن باشند درست نیست.

پزشکیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود برخی برنامه‌های فرهنگی دولت برای کاهش مصرف سوخت از جمله تردد بدون خودروی کارکنان دولت حداقل یک روز در هفته، همچنین صدور کارت حمل و نقل عمومی برای دانشجویان را تشریح کرد و گفت: انجام این اقدامات به کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی هوا، ذخیره منابع و انرژی، همچنین افزایش تاب‌آوری اثرگذار است.

رئیس‌جمهوری از لزوم برنامه‌ریزی جامع برای ذخیره گاز برای فصل سرما سخن گفت و بر لزوم ادغام برخی مراکز و زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی در فصل زمستان تاکید کرد.

برای دورکاری برخی ادارات در زمستان برنامه داریم

پزشکیان همچنین از برنامه دولت برای دورکاری برخی ادارات و مجموعه‌های دولتی در فصل زمستان خبر داد و تاکید کرد: صرفه‌جویی در مصرف را از دولت آغاز کرده‌ایم، برخی ساختمان‌ها را در هم ادغام خواهیم کرد و تصمیم گرفتیم که در فصل زمستان بسیاری از ساختمان‌های دولت از جمله سعدآباد که کمتر نیاز است را تعطیل کنیم.

رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه تامین انرژی صنعت و تولید برای دولت در اولویت است، بیان کرد: لازم است دانشگاه‌ها در این مسیر دولت را همراهی کنند، ایده بدهند و کمک کنند که فرهنگ‌سازی کنیم و جلوی مصارف غیرضرور را بگیریم.

پزشکیان همچنین بر لزوم حذف و یا ادغام برخی مراکز ناکارآمد تاکید کرد و گفت: باید برای استفاده حداکثری از فضا، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برنامه‌ریزی کنیم، دانشگاهیان و محققان باید کمک کنند هزینه اثربخشی و کارآمدی را اجرایی کنیم.

موافق ادامه جنگ نیستم

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه «موافق ادامه جنگ نیستم»، اما باید در مقابل روند‌های پیش‌رو تاب‌آوری کشور را افزایش دهیم، گفت: برای افزایش تاب‌آوری باید مسیری را طی کنیم که ناچار نشویم با وضعیت دیگری با دشمن گفت‌و‌گو کنیم، در این مسیر نیز دانشگاه باید به دولت کمک کند. دانشگاه در اقتصاد، مدیریت، فرهنگ، ادبیات و تمام زمینه‌ها کمک‌رسان دولت باشد.

مداخلات اقتصادی باید با توجه به شرایط جامعه صورت گیرد

پزشکیان با تاکید بر اینکه مداخلات اقتصادی باید با توجه به شرایط جامعه صورت گیرد، در غیر این صورت به جای درمان خسارت‌بار خواهد بود، گفت: باید حتی از کمک همین دانشجویان نسل زد برای حل مشکلات جامعه استفاده کنیم، باید کاری کنیم که به جای اینکه درگیر اعتراض شود درگیر حل مشکل شود. من به عنوان رئیس‌جمهوری هیچ زاویه سیاسی با هیچکس ندارم، هر کس و با هر دیدگاه سیاسی اگر در حل مشکلات کشور به ما کمک کند، می‌پذیرم.

وی افزود: با هیچکس دعوا نداریم، نه چپ و راست، نه مذهبی و غیرمذهبی، حل مسئله که به باور و اعتقاد افراد ارتباطی ندارد.

به جلیلی گفتم پیشنهاد نمی‌خواهم در حل مشکلات کمک کن

رئیس‌جمهور با قدردانی از تمام کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری و رقبای انتخاباتی خود که امروز در کنار دولت قرار گرفته و برای حل مشکلات کشور تلاش می‌کنند، اظهار کرد: حتی به همین آقای جلیلی هم گفته‌ام که برای حل مشکلات به دولت کمک کند، هرکجا که می‌تواند اختیار می‌دهم که مشکلات را حل کند، پیشنهاد نمی‌خواهم، مشکل ما نبود راه‌حل نیست، مشکل ما وجود افرادی است که بدانند، بخواهند و بتوانند مشکلات را حل کنند.

پزشکیان با تاکید بر اینکه اعطای اختیارات را با قوت و قدرت دنبال می‌کنیم، خطاب به روسای دانشگاه‌های برتر کشور گفت: اگر در جایی با مشکل مواجه هستید با ما در میان بگذارید، اگر مقرراتی است که ما وضع کرده‌ایم آن را حذف می‌کنیم و اگر قانونی مصوب مجلس است، با نمایندگان گفت‌و‌گو می‌کنیم تا مشکلات پیش پای دانشگاهیان را برداریم.

دانشجو تهدید نیست

رئیس‌جمهوری دانشجویان را سرمایه عظیم کشور دانست و تاکید کرد: دانشجو تهدید نیست بلکه فرصت است، دانشجوست که می‌تواند به ما کمک کند، اگر سخنی خلاف خواست و آنچه در ذهن ماست می‌زند، ذهنش بازتر است و باید بپذیریم، اما اگر سخنی غیرمنطقی گفت، باید با منطق با او سخن بگوییم.

پزشکیان از دانشگاهیان خواست برای خروج کشور از بحران و وضعیت فعلی راهکار ارایه دهند و تصریح کرد: حاضرم هر هفته با دانشگاهیان برنامه بگذاریم و از آرا و نظرات آنها برای حل مشکلات کشور استفاده کنیم.

رئیس‌جمهوری همچنین در این نشست پیشنهاداتی برای مشارکت‌دهی و همراهی بیشتر دانشجویان در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی امور دانشگاه‌ها از طریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و نظرخواهی از آنان با نظارت دانشکدگان مدیریت، به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و احساس رضایت و مسئولیت‌پذیری بیشتر دانشجویان را مطرح کرد که مورد استقبال مدیران و روسای دانشگاه‌ها قرار گرفت.