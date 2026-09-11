پزشکیان: مسائل کشور تنها با اقدام دستگاههای رسمی حل نمیشوند
به گزارش تابناک؛ متن پیام مسعود پزشکیان به شرح زیر است:
«فرزندان عزیز، مربیان و اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان
برگزاری اجلاسیه دوم کنگره پانزدهم اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان را به همه شما و دستاندرکاران این رویداد فرهنگی و تربیتی تبریک میگویم و از همه کسانی که در مسیر تربیت نسل آینده تلاش میکنند، قدردانی میکنم.
این اتحادیه از میراثهای ماندگار انقلاب اسلامی است و رهبر شهید همواره بر اهمیت این تشکل و ضرورت میدان دادن به جوانان و نوجوانان مؤمن و انقلابی برای حضور و نقشآفرینی در مدرسه و جامعه تأکید داشتند.
نوجوان امروز در جهانی زندگی میکند که هر روز با روایتها و پرسشهای گوناگونی مواجه میشود که پاسخ به آنها نیازمند تبیین حقیقت با زبان روز، تقویت قدرت تحلیل و پرورش ظرفیتهای فکری و معنوی آنان است. وظیفه خطیر این اتحادیه در شرایط دشوار کنونی این است که از طریق همافزایی با دیگر نهادها و با بهرهگیری از شیوههای نوین و روشمند، قدرت تحلیل نوجوان را تقویت کرده و در پرورش نسلی، آگاه، خودباور و مسئولیتپذیر اهتمام لازم را داشته باشد.
ایران امروز برای عبور از مسائل و دستیابی به پیشرفت، بیش از همیشه به همراهی مردم و مشارکت همه ظرفیتهای اجتماعی نیازمند است. بسیاری از مسائل کشور تنها با تصمیم و اقدام دستگاههای رسمی حل نمیشوند و اصلاح الگوهای فرهنگی و اجتماعی، نیازمند حضور آگاهانه و مسئولانه همه نهادها، انجمنها و گروههای جامعه است. این ظرفیت در اتحادیه وجود دارد که نوجوانان و دانشآموزان را از مخاطب مسائل کشور به شریک حل مسائل تبدیل کند. در این مسیر انتظار میرود آنها مسائل را بشناسند، درباره آنها بیندیشند، ایده ارائه کنند و در حد توان خود برای حل آنها گام بردارند.
شعار نمادین، ارزشمند و هم پیوند نسلی این کنگره، «نسل سلمان، مثل چمران ایستاده پای ایران» حامل پیامی مهم درباره نسلی است که باید با نگاهی به تاریخ و شخصیتهای مجاهد و پرافتخار، برای ساختن آینده درخشان ایران اسلامی تربیت شود. سلمان فارسی نماد حقیقتجویی، ایمان، وفاداری و بصیرت و شهید چمران نماد پیوند علم و ایمان، اندیشه و عمل، شجاعت و مسئولیتپذیری در میدانهای دشوار است.
دولت حمایت از انجمنها و نهادهای تعلیم و تربیت از جمله اتحادیه انجمن اسلامی دانشآموزان را وظیفه خود میداند و باور دارد زمینه رشد استعدادها و فرصت مشارکت و نقشآفرینی نسل نوجوان و جوان که سرمایه اصلی ایران است، در گرو توجه به نهادهایی است که ریشه در فرهنگ و ارزشهای جامعه دارند و دغدغهمندانه به دنبال اعتلای ایران اسلامی هستند.
امیدوارم این اجلاسیه زمینهساز حرکتهایی نو، امیدآفرین و اثرگذار برای تربیت و نقشآفرینی نسلی باشد که با ایمان سلمان، دانش و مجاهدت چمران و با عشق و مسئولیتپذیری پای ایران بایستد.
با تبریک مجدد برگزاری این کنگره به همه اعضای اتحادیه و با قدردانی از مربیان و دانشآموزان عزیز، از درگاه خداوند متعال برای شما توفیق خدمت به ایران اسلامی و برای میهن عزیزمان، عزت، سربلندی، پیشرفت و آبادانی روزافزون مسألت دارم.»