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سرویس انفجاری ستاره ایران در لیگ ملت‌ها

علی حق‌پرست با ثبت سرویسی به سرعت ۱۳۵.۳ کیلومتر بر ساعت در آخرین دیدار ایران در هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال، نام خود را به عنوان دومین سرویس سریع این فصل ثبت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۴۷
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والیبال

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علی حق‌پرست در آخرین دیدار تیم ملی والیبال ایران در هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال، با ثبت سرویسی با سرعت ۱۳۵.۳ کیلومتر بر ساعت به یکی از سریع‌ترین سرویس‌زن‌های این فصل تبدیل شد و در رده دوم جدول سریع‌ترین سرویس‌های لیگ ملت‌ها قرار گرفت.

در صدر این فهرست، ژیهانگ از چین ایستاده که در دیدار برابر ترکیه موفق شد سرویسی با سرعت ۱۳۶.۶ کیلومتر بر ساعت ثبت کند؛ تنها رکوردی که تاکنون بالاتر از سرویس حق‌پرست قرار گرفته است.

حق‌پرست با این رکورد، نام خود را بالاتر از بازیکنانی همچون جیک هانس، دارلان سوزا، توماش فورنال و میکا کریستینسون قرار داده و حالا تنها چند کیلومتر بر ساعت با سریع‌ترین سرویس فصل فاصله دارد.

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والیبال علی حق پرست لیگ ملت های والیبال سرویس انفجاری
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tabnak.ir/005qbP
tabnak.ir/005qbP