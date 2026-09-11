En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
با افزایش قیمت گاز

تقاضای جهانی برای زغال‌سنگ به رکورد جدیدی می‌رسد

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، مصرف زغال‌سنگ امسال به رکورد جدیدی خواهد رسید، زیرا تقاضا به دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی و ال نینوی قوی که نیاز به تهویه مطبوع را افزایش می‌دهد، تقویت شده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۴۴
| |
670 بازدید
زغال سنگ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این آمار ضربه تازه‌ای به تلاش‌ها برای مهار یکی از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی وارد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی در روز پنجشنبه اعلام کرد با توجه به اینکه چشم‌انداز جریان گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از تنگه هرمز هنوز نامشخص است، تقاضا برای زغال‌سنگ می‌تواند سال آینده حتی بیشتر افزایش یابد.

 

تقاضای بیشتر برای زغال سنگ در حالی صورت می‌گیرد که جهان در حال راه‌اندازی توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر است. این منابع سبز برای کند کردن افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی کافی هستند، اما به دلیل رشد تقاضای جهانی برای برق، برای کاهش آنها کافی نیستند. بدون کاهش شدید مصرف سوخت‌های فسیلی، با گرم‌تر شدن سیاره، تاثیرات تغییرات اقلیمی شدیدتر خواهد شد.

 

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) مجبور شده است پیش‌بینی طولانی‌مدت خود از کاهش مصرف زغال‌سنگ را بازبینی کند، زیرا تقاضا برای این سوخت همچنان پایدار است. در پایان سال گذشته، این آژانس پیش‌بینی کرد که تقاضا برای زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ اندکی کاهش یابد و تا سال ۲۰۳۰ نیز به کاهش خود ادامه دهد. اکنون این آژانس انتظار دارد که تقاضای جهانی برای زغال‌سنگ امسال ۱.۲ درصد افزایش یابد و به رکورد ۸.۹۴ میلیارد تن برسد.

 

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: «اگرچه عملا هیچ محموله زغال‌سنگی از تنگه هرمز عبور نمی‌کند، زیرا خاورمیانه نه تولیدکننده اصلی زغال‌سنگ است و نه مصرف‌کننده آن، اما این اختلال با افزایش قیمت گاز طبیعی به دلیل کاهش محموله‌های ال‌ان‌جی عبوری از طریق این تنگه، بر بازار‌های زغال‌سنگ تاثیر گذاشته است. این امر به نوبه خود باعث تشویق تولید بیشتر زغال‌سنگ در کشور‌هایی با ناوگان برق گازی و ظرفیت اضافی زغال‌سنگ شده است.»

 

پدیده سوئیچ از گاز به زغال‌سنگ در ترکیب تولید برق در مکان‌هایی از جمله چین، کره جنوبی، ژاپن و اروپا مشاهده شده است.

 

بر اساس گزارش بلومبرگ، ال نینوی قوی در سال جاری نیز تقاضا برای خنک‌کننده را افزایش داده است، در حالی که تولید نیروگاه‌های برق آبی را در کشور‌هایی مانند هند و ویتنام کاهش داده است.

 

اگر تنگه هرمز بازگشایی شود و جریان ال‌ان‌جی به سطوح مشابه قبل از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بازگردد، تقاضای جهانی برای زغال سنگ می‌تواند سال آینده کاهش یابد. در غیر این صورت، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که سال ۲۰۲۷ می‌تواند سال رکورد دیگری برای این سوخت باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زغال سنگ تقاضای جهانی قیمت گاز طبیعی تجاوز نظامی علیه ایران
بازخوانی تاریخ/ قبر خلیفه مقتول بنی عباس در اصفهان!
بازخوانی تاریخ/ نوه‌ احمدشاه قاجار، پدر سینمای جشنواره‌ای ایران!
قانون جدید حجاب در مدارس اتریش/ ممنوعیتی که به نام حمایت از دختران کلید خورد!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
باران آمد؛ تخلفات ساخت و سازهای مازندران را با خود آورد!
فرمانده بسیج راسک به شهادت رسید
ریما رامین فر و پسرش در جشنواره ونیز
نوروبیون چیست و چه کاربردی برای سلامت اعصاب دارد؟
نخستین تصاویر خلبان اف 15 آمریکا که در ایران ساقط شد + زیرنویس
ویدیوی صحنه قطع شدن دست کشتی گیر ملی‌پوش
نخستین ویدیو از «زهپاد» آمریکایی که سپاه شکار کرد
افشاگری آقای وزیر درباره توافق رئیسی با دولت آمریکا!
شهاب مرادی: در سیلاب‌ها ممکن است میلیاردها لیوان آبِ قابل‌استحصال از دست برود
«محسن رضایی» حامی از سرگیری روابط دیپلماتیک با آمریکا بود/ چرا کمک سپاه پاسداران به آمریکا در افغانستان منجر به صلح نشد؟
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد
قوانین طلایی حفظ سلامت مغز
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
انتقام نفت‌کش‌ها؛ پاسخ سپاه در آب‌های خلیج فارس
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت  (۱۸۸ نظر)
انتقاد شدید مجری صداوسیما از حسن روحانی را ببینید  (۱۳۱ نظر)
نرخ سوم بنزین تغییر کرد / جزییات سهمیه بندی بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی  (۱۰۶ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۱ نظر)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۹۶ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۷۶ نظر)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ نظر)
ای مرد غیرتت کو، حجاب همسرت کو!  (۶۱ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۵۸ نظر)
صرف اعلام گرانی بنزین کافی نیست / دولت درباره تبعات تورمی توضیح بدهد  (۵۸ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۴ نظر)
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد  (۵۴ نظر)
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد  (۵۴ نظر)
حرکت غیراخلاقی دو سلطنت طلب برای ملوانان آمریکایی در تایلند!  (۵۱ نظر)
ویدیوی سخنان حسن روحانی که جنجال برانگیز شد  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005qbM
tabnak.ir/005qbM