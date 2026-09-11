طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، مصرف زغال‌سنگ امسال به رکورد جدیدی خواهد رسید، زیرا تقاضا به دلیل افزایش قیمت گاز طبیعی و ال نینوی قوی که نیاز به تهویه مطبوع را افزایش می‌دهد، تقویت شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این آمار ضربه تازه‌ای به تلاش‌ها برای مهار یکی از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی وارد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی در روز پنجشنبه اعلام کرد با توجه به اینکه چشم‌انداز جریان گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) از تنگه هرمز هنوز نامشخص است، تقاضا برای زغال‌سنگ می‌تواند سال آینده حتی بیشتر افزایش یابد.

تقاضای بیشتر برای زغال سنگ در حالی صورت می‌گیرد که جهان در حال راه‌اندازی توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر است. این منابع سبز برای کند کردن افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی کافی هستند، اما به دلیل رشد تقاضای جهانی برای برق، برای کاهش آنها کافی نیستند. بدون کاهش شدید مصرف سوخت‌های فسیلی، با گرم‌تر شدن سیاره، تاثیرات تغییرات اقلیمی شدیدتر خواهد شد.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) مجبور شده است پیش‌بینی طولانی‌مدت خود از کاهش مصرف زغال‌سنگ را بازبینی کند، زیرا تقاضا برای این سوخت همچنان پایدار است. در پایان سال گذشته، این آژانس پیش‌بینی کرد که تقاضا برای زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ اندکی کاهش یابد و تا سال ۲۰۳۰ نیز به کاهش خود ادامه دهد. اکنون این آژانس انتظار دارد که تقاضای جهانی برای زغال‌سنگ امسال ۱.۲ درصد افزایش یابد و به رکورد ۸.۹۴ میلیارد تن برسد.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی آمده است: «اگرچه عملا هیچ محموله زغال‌سنگی از تنگه هرمز عبور نمی‌کند، زیرا خاورمیانه نه تولیدکننده اصلی زغال‌سنگ است و نه مصرف‌کننده آن، اما این اختلال با افزایش قیمت گاز طبیعی به دلیل کاهش محموله‌های ال‌ان‌جی عبوری از طریق این تنگه، بر بازار‌های زغال‌سنگ تاثیر گذاشته است. این امر به نوبه خود باعث تشویق تولید بیشتر زغال‌سنگ در کشور‌هایی با ناوگان برق گازی و ظرفیت اضافی زغال‌سنگ شده است.»

پدیده سوئیچ از گاز به زغال‌سنگ در ترکیب تولید برق در مکان‌هایی از جمله چین، کره جنوبی، ژاپن و اروپا مشاهده شده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ال نینوی قوی در سال جاری نیز تقاضا برای خنک‌کننده را افزایش داده است، در حالی که تولید نیروگاه‌های برق آبی را در کشور‌هایی مانند هند و ویتنام کاهش داده است.

اگر تنگه هرمز بازگشایی شود و جریان ال‌ان‌جی به سطوح مشابه قبل از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بازگردد، تقاضای جهانی برای زغال سنگ می‌تواند سال آینده کاهش یابد. در غیر این صورت، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که سال ۲۰۲۷ می‌تواند سال رکورد دیگری برای این سوخت باشد.