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کد خبر: ۱۳۹۳۸۴۰
بازدید: ۲

عکس: سفر رئیس‌جمهور به هند

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز با بدرقه دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی، معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای دولت، تهران را به مقصد هندوستان ترک کرد. رئیس‌جمهور در این سفر در نشست اصلی سران بریکس، همایش اقتصادی سران کشور‌های عضو و نشست غیرعلنی سران با موضوع «حاکمیت جهانی فراگیر و تقویت چندجانبه‌گرایی» حضور می‌یابد و به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

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برچسب‌ها:
عکس عکس خبری دولت چهاردهم دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور سفر رئیس‌جمهور به هند بریکس همایش اقتصادی هندوستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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