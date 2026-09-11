عکس: سفر رئیس‌جمهور به هند

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز با بدرقه دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی، معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای دولت، تهران را به مقصد هندوستان ترک کرد. رئیس‌جمهور در این سفر در نشست اصلی سران بریکس، همایش اقتصادی سران کشور‌های عضو و نشست غیرعلنی سران با موضوع «حاکمیت جهانی فراگیر و تقویت چندجانبه‌گرایی» حضور می‌یابد و به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.